Nareszcie weekend: Orszak Trzech Króli, Nagrody Prezydenta i Judo Camp

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Około 700 judoków z całej Polski przez najbliższe trzy dni będzie trenować pod okiem najwybitniejszych trenerów. W Elblągu ruszył Judo Camp. Uroczyste otwarcie campu zaplanowano na piątek (5 stycznia). W sobotę (6 stycznia) o godz. 14 przewidziano specjalny trening dla zawodników elbląskich klubów judo. Przy okazji będzie to okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z Waldemarem Legieniem.

W sobotę (6 stycznia) w Elblągu odbędzie się Orszak Trzech Króli. Wyruszy o godz. 13 z placu Jagiellończyka, a zakończy się w katedrze św. Mikołaja.

Jeszcze w sobotę poznamy laureatów nagród prezydenta Elbląga za rok 2023. Relację na żywo z gali wręczenia nagród oraz koncertu będzie można również obejrzeć 6 stycznia o godz. 17 na antenie telewizji Truso TV, a także na stronie internetowej Truso TV. Retransmisja Koncertu Noworocznego w niedzielę (7 stycznia) o godz. 17. Na sam koncert w teatrze obowiązują zaproszenia.

Wolontariusze parkrun zapraszają jak co sobotę na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach.