Nareszcie weekend: Planszówki, koncert i parkowe aktywności

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

W dniach 25–27 kwietnia Biblioteka Elbląska przy ul. św. Ducha 3–7 znów zamieni się w prawdziwy raj dla wszystkich miłośników gier dzięki festiwalowi Planszówkowy Zawrót Głowy! Przed nami piąta edycja festiwalu, który co roku przyciąga graczy, fanów planszówek, karcianek, RPG-ów i bitewniaków – od amatorów po zaprawionych strategów.

W piątek, 25 kwietnia o 19.30 odbędzie się koncert Tristis Diabolus w Galerii EL. To trzecia solowa realizacja Pawła Szamburskiego – po „Ceratitis Capitata” (debiutancki album poświęcony muzyce liturgicznej basenu Morza Śródziemnego) oraz „Uroboros” (poświęcony obrzędom przejścia). „Tristis Diabolus” jest z kolei muzyczno-słowną opowieścią, w której Szamburski, wsparty niezwykłymi tekstami Marcina Wichy, dotyka kulturowego fenomenu diabła, czorta i biesa. Teksty te, dziś nabierające dodatkowego znaczenia, pozostają wyjątkowym świadectwem wrażliwości i talentu ich autora, którego tak niedawno pożegnaliśmy.

Również w piątek od godziny 22 do 24 będzie można popływać, a także skorzystać ze strefy saun, w nocnym wydaniu. Atmosferę podkręcą kolorowe światła i delikatna muzyka. Bilety do nabycia w kasie CRW Dolinka bezpośrednio przed wydarzeniem.

W sobotę, 26 kwietnia społeczność parkrun angażuje się w kampanię "Razem dla planety". Jak podają organizatorzy: Planujemy posprzątać park Modrzewie z okazji Dnia Ziemi. To ważne, żeby dbać o naszą planetę i czystość w miejscach, które kochamy. Mamy kilka godzin, żeby wspólnie zrobić coś dobrego dla naszego parku. Firma Cleaner około godz. 8 podstawi nam 2-3 kontenery oraz udostępni duże worki i rękawiczki, a o koło godz. 11 zabiorą z powrotem kontenery wypełnione pozbieranymi przez nas nieczystościami To świetna okazja, żeby nie tylko pobiegać, ale też zrobić coś pozytywnego dla środowiska i pokazać, jak bardzo nam na tym zależy. Do zobaczenia na trasie i dziękuję za zaangażowanie! Parkrun odbywa się co sobotę w parku Modrzewie o godz. 9

W niedzielę, 27 kwietnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkich miłośników aktywnej zabawy na Grę Miejską w Parku Dolinka. Uczestnicy otrzymają mapy, na których zaznaczone będą punkty do odnalezienia. Przy każdym z nich czekać będzie zagadka lub pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć. Start o godzinie 12 przy amfiteatrze. Udział jest bezpłatny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu.