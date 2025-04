Rodzinna gra w Parku Dolinka

W niedzielę, 27 kwietnia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza wszystkich miłośników aktywnej zabawy na Grę Miejską w Parku Dolinka. Uczestnicy otrzymają mapy, na których zaznaczone będą punkty do odnalezienia. Przy każdym z nich czekać będzie zagadka lub pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć. Startujemy o godzinie 12 przy amfiteatrze. Udział jest bezpłatny.

Każdy z nas lubi spacerować alejkami Parku Dolinka – a co powiecie na przechadzkę połączoną z odkrywaniem tajemniczych punktów i rozwiązywaniem zagadek? To nie tylko świetna zabawa, ale też doskonały sposób na aktywne spędzenie czasu, poznanie uroków Dolinki i przy okazji – spalenie kilku kalorii. Każdy uczestnik, który ukończy trasę i udzieli poprawnych odpowiedzi, otrzyma słodki upominek oraz pamiątkowy gadżet przygotowany przez MOSiR. Wystarczy odebrać mapkę w biurze zawodów, ruszyć na trasę i wrócić z kompletem odpowiedzi.

Gra Miejska to doskonała okazja, by wspólnie – z rodziną lub przyjaciółmi – spędzić czas na świeżym powietrzu i sprawdzić swoje zdolności orientacyjne. Zabierz bliskich i dołącz do zabawy – zaczynamy o 12:00 przy amfiteatrze w Parku Dolinka.