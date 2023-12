Nareszcie weekend: wigilia na placu Dworcowym, Twórcze Spotkania i koncert świąteczny

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

„Nie jesteś sam” to IX Wigilijne Spotkanie organizowane przez Teen Challenge Chrześcijańską Misję Społeczną Oddział w Elblągu. W piątek (15 grudnia) o godz. 17 na elbląskim placu Dworcowym jak zawsze spotkamy się z osobami najbardziej potrzebującymi w naszym mieście.

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza dziś (15 grudnia), o godz. 18 na świąteczny koncert muzyczny, podczas którego zaprezentują się uczniowie Ryszarda Skotnickiego z pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury. Wstęp wolny.

W sobotę (16 grudnia) o godz. 11 Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na ostatnie w tym roku Twórcze Spotkania – warsztaty dla dorosłych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Jeszcze w sobotę Biblioteka Elbląska zaprasza na przedświąteczne zajęcia. Do wyboru: rozgrywki gier planszowych, rozmowy o książkach czy przygotowanie świątecznych ozdób. Start o godz. 10. Zapraszamy!

Parkrun zaprasza na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

Młodzieżowa Rada Miasta Elbląg zaprasza wszystkich mieszkańców na wyjątkowy wieczór pełen świątecznego nastroju. Już w poniedziałek (18 grudnia) o godz. 16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Bema 37, odbędzie się niezwykły koncert.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.