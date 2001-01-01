Nie będzie wody

fot. arch. portel.pl

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w czwartek (4 czerwca) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy z ulicy Płk. Dąbka 128A, a także na targowisku miejskim.

Przewidywany czas pracy w godz. 9.00 - 13.00 - może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem. W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

Informacja EPWiK