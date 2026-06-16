Nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w czwartek (18 czerwca) pozbawieni dostawy wody będzie część odbiorców.

Pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy z Placu Kazimierza Jagiellończyka od numeru 2 do numeru 6, 12 Lutego 34/1 oraz Bar Kalinka. Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Centralna Dyspozytornia - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.