Nie będzie zgody na kurzą fermę

Niebawem władze Pasłęka wydadzą decyzję w sprawie budowy kurzej fermy w Sakówku. – Zakończyliśmy postępowanie administracyjne w tej sprawie. Decyzja będzie odmowna – zapowiada Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Przypomnijmy, że pomysł budowy fermy drobiu we wsi Sakówko w gminie Pasłęk wrócił w listopadzie 2020 roku. Do burmistrza Pasłęka wpłynął wówczas wniosek firmy Wipasz S.A., by wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Od tamtej pory toczyło się postępowanie administracyjne w tej sprawie. - Postępowanie zakończyło się, a obwieszczenie burmistrza w tej sprawie opublikowaliśmy 8 stycznia na stronie urzędu. Decyzja burmistrza dotycząca budowy kurzej fermy w Sakówku będzie odmowna - wyjaśnia Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

W obwieszczeniu burmistrza Wiesława Śniecikowskiego czytamy między innymi, że „planowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a część urządzeń towarzyszących do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie swoich kompetencji dotyczących spraw bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych wydał negatywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzając, że jego realizacja może przyczynić się do pogorszenia warunków sanitarno-higienicznych na danym obszarze, utratę komfortu i pogorszenie warunków mieszkalnych, a w konsekwencji może spowodować pogorszenie warunków zdrowotnych ludzi stale przebywających lub mieszkających w strefie oddziaływania przedsięwzięcia – czytamy między innymi w tym obwieszczeniu.

Do firmy Wipasz S.A. wysłaliśmy pytania odnośnie tego, czy będzie się odwoływała od decyzji burmistrza Pasłęka.

Sprawę budowy kurzej fermy w Sakówku szeroko opisywaliśmy na naszych łamach.