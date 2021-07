Wrócił plan budowy kurzej fermy przy S7. Urząd czeka na opinie mieszkańców

Do 2 sierpnia mieszkańcy gminy Pasłęk mogą składać wnioski i uwagi dotyczące planowanej budowy fermy drobiu w miejscowości Sakówko. Negatywną opinię dla tej inwestycji wydał już elbląski sanepid.

Pomysł budowy fermy drobiu we wsi Sakówko w gminie Pasłęk wrócił w listopadzie ubiegłego roku. Do burmistrza Pasłęka wpłynął wówczas wniosek firmy Wipasz S.A., by wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Ten gmina Pasłęk przekazała wniosek do zaopiniowania m.in. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Elblągu. Opinia sanepidu wydana dla tej inwestycji jest negatywna.

- Realizacja planowanego przedsięwzięcia może się przyczynić do pogorszenia warunków sanitarno-higienicznych na danym obszarze, utratę komfortu i pogorszenie warunków mieszkalnych, a w konsekwencji może spowodować pogorszenie warunków zdrowotnych ludzi stale przebywających lub mieszkających w strefie oddziaływania przedsięwzięcia. Nie ulega wątpliwości, że z tak dużej hodowli drobiu, zapach pochodzący z rozkładu odchodów, ściółki, resztek pokarmowych będzie charakterystyczny, odczuwalny i rozpoznawalny - czytamy między innymi w opinii.

Do tego dokumentu, jak i innych dotyczących inwestycji w Sakówku mogą teraz uwagi i wnioski składać mieszkańcy gminy Pasłęk. - Trwa postępowanie dotyczące oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Do 2 sierpnia mieszkańcy mogą kierować wnioski w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Być może ten termin zostanie jeszcze przedłużony. Na poprzedniej sesji rady miejskiej została także podjęta uchwała dotycząca opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym miałaby powstać inwestycja. Chciałbym więc podkreślić, że sprawa tego, co na tym terenie powstanie w przyszłości, nie jest absolutnie przesądzona – wyjaśnia Marek Sarnowski, zastępca burmistrza Pasłęka.

Przypomnijmy, że w 2015 roku Wipasz wycofał się z tej inwestycji po protestach mieszkańców. Obawiali się oni, że ferma zlokalizowana kilka kilometrów od Pasłęka, tuż przy trasie S7, będzie uciążliwa przez przykre zapachy, które towarzyszą fermom drobiu czy trzody chlewnej.

Pytania w sprawie planowanej w Sakówku inwestycji wysłaliśmy 30 listopada 2020 roku również do firmy Wipasz S.A. Pozostały bez odpowiedzi.