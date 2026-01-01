Nowe bilety i tańsze parkowanie w Elblągu. Kto skorzysta?

Od 1 stycznia w elbląskiej komunikacji miejskiej funkcjonują bilety na przejazdy 5- i 10-minutowe oraz rodzinne i weekendowe.. Uczestnicy programy „WElblągu” będą mogli kupować bilety taniej i mniej też płacić za postój w strefie płatnego parkowania.

Zmiany w cenniku ZKM wprowadziły władze Elbląga na listopadowej sesji Rady Miejskiej. Obowiązują od 1 stycznia. Miejska spółka przystąpiła także do programu „WElblągu” oferującego mieszkańcom miasta wiele rabatów i zniżek.

Krótsze bilety czasowe i sporo zniżek

- Zgodnie z wynikami ogłoszonych przez prezydenta miasta konsultacji społecznych w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej, wprowadzonych zostało szereg zmian i korekt będących odpowiedzią na uwagi i wnioski mieszkańców miasta – informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu. - Od początku roku 2026, w cenniku biletów komunikacji miejskiej pojawiły się tańsze bilety krótkookresowe, czyli 5-minutowe oraz 10-minutowe. Będą one dostępne wyłącznie w biletomatach stacjonarnych i mobilnych w autobusach komunikacji miejskiej, a także w aplikacjach mobilnych.

W dwóch nowych formach powrócą również korzystne cenowo bilety weekendowe ważne od godz. 16:00 w piątek do końca najbliższej niedziel (do godz. 23:59).

- Szczególnie warto zwrócić uwagę na bilet weekendowy rodzinny, pozwalający na korzystanie w tym czasie z komunikacji miejskiej przez max 7 osób (w tym 1 lub 2 osób dorosłych i przynajmniej 1 dziecka do lat 16) – dodaje ZKM. - Uczestnicy programu „wElblągu” będą mogli skorzystać z tańszych o nawet 20 zł (w zależności od rodzaju biletu i ulgi) imiennych biletów 30 – dniowych, miesięcznych oraz 10 – dniowych. Co istotne – będąc uczestnikiem programu „wElblągu”, promocyjne ceny biletów dotyczą zarówno strefy miejskiej jak i podmiejskiej.

Promocyjne bilety dla uczestników programu „wElblągu” dostępne będą w punktach wskazanych przez ZKM (w pierwszej kolejności Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2, w siedzibie Spółki przy ul. Browarnej 90) oraz w internetowym serwisie EKM, po uprzedniej aktualizacji danych zapisanych na imiennej Elbląskiej Karcie Miejskiej oraz w internetowym serwisie EKM. Aktualizacja może być przeprowadzona w Centrum Obsługi Klienta lub w siedzibie Spółki po okazaniu aplikacji lub karty potwierdzającej udział w programie „Elblągu”.

Taniej za parkowanie w strefie

Od stycznia 2026 roku uczestnicy programu „wElblągu” zapłacą mniej za abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania. - Zgodnie z nowymi zasadami tylko osoby zarejestrowane w programie upoważnione będą do otrzymania bezpłatnego identyfikatora mieszkańca. Jeżeli chcesz korzystać z tych przywilejów a nie masz jeszcze aplikacji lub karty „wElblągu” zarejestruj się! – zachęca ZKM.

Aby otrzymać bezpłatny identyfikator wystarczy podczas składania wniosku o jego wydanie okazać aplikację lub kartę potwierdzające udział w programie.

- Dla uczestników programu dostępne będą także rabaty na zakup abonamentów „S” i „A”. Wyniosą one od 5 do 80 zł od aktualnie obowiązujących cen - w zależności od wybranego abonamentu wyłącznie na jeden pojazd Rabaty nie obowiązują na abonamenty na okaziciela.

Abonamenty oraz identyfikatory wydane przed wejściem w życie nowej uchwały (czyli przed 1 stycznia 2026r.) tracą swoją moc z momentem wygaśnięcia ich ważności – informuje ZKM.

Z kolei posiadacze kart parkingowych do pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościamii od stycznia mogą parkować takie auta bezpłatnie w całej Strefie Płatnego Parkowania w Elblągu. Podobna zasada obowiązuje w przypadku oznakowanych pojazdów instytucji i organizacji zajmujących się opieką nad osobami z niepełno sprawnościami i chorymi.

Wprowadzone zostały również płatne abonamenty M1 (parkowanie w miejscu zamieszkania, gdzie jest SPP) dla mieszkańców nie biorących udziału w programie „wElblągu” w wysokości: 10 zł – miesiąc, 50 zł – 6 miesięcy, 100 zł – 12 miesięcy.