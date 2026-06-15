Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w 2026 roku zrealizuje zadanie pn. „Ochrona cennych elementów przyrody ożywionej na Wysoczyźnie Elbląskiej”, dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem projektu jest ochrona wybranych gatunków zwierząt oraz cennych obiektów przyrodniczych Wysoczyzny Elbląskiej, a także pozyskanie danych niezbędnych do planowania działań ochronnych w kolejnych latach.

W ramach zadania, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej planuje następujące działania:

zakup i rozwieszenie 15 koszy lęgowych dla uszatek (Asio otus),

zakup dwóch fotopułapek do monitoringu przyrodniczego,

przeprowadzenie wizualnej oceny stanu zachowania sędziwych drzew, w tym pomników przyrody, w rezerwacie przyrody „Kadyński Las” lub jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz opracowanie zaleceń ochronnych,

budowę ogrodzenia wokół pomnika przyrody – Dębu Hoggo.

Jednym z kluczowych elementów projektu będzie wsparcie populacji uszatki (Asio otus), gatunku sowy objętego ścisłą ochroną gatunkową. Ptak ten gniazduje najczęściej na obrzeżach lasów, w zadrzewieniach śródpolnych, parkach oraz na cmentarzach, wykorzystując gniazda pozostawione przez inne gatunki ptaków. Rozwieszenie koszy lęgowych zwiększy dostępność odpowiednich miejsc do wyprowadzania lęgów, co powinno pozytywnie wpłynąć na lokalną populację uszatek.

Zakupione fotopułapki pozwolą na prowadzenie obserwacji dzikich zwierząt występujących na terenie Parku. Zgromadzony materiał posłuży do uzupełnienia danych o zasobach przyrodniczych Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, w tym informacji dotyczących występowania gatunków, ich zachowań oraz wykorzystywanych siedlisk. Wyniki monitoringu zostaną wykorzystane podczas planowania kolejnych działań ochronnych.

Projekt obejmuje również działania związane z ochroną sędziwych drzew. Rezerwat przyrody „Kadyński Las” oraz jego okolice wyróżniają się dużą liczbą pomników przyrody i innych cennych, wiekowych drzew. Ze względu na przebiegające przez ten teren ścieżki edukacyjne i szlaki turystyczne szczególnie istotne jest określenie stanu zdrowotnego drzew oraz opracowanie zaleceń, które pozwolą zachować ich walory przyrodnicze przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa odwiedzających.

Ważnym elementem zadania będzie także ochrona Dębu Hoggo – jednego z najcenniejszych pomników przyrody Wysoczyzny Elbląskiej. Drzewo rośnie w otulinie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Elbląg–Zachód. Duża liczba odwiedzających powoduje zadeptywanie gleby wokół drzewa oraz uszkadzanie korzeni i odziomka pnia, co może negatywnie wpływać na jego kondycję i żywotność. Budowa ogrodzenia ma ograniczyć bezpośredni dostęp do drzewa i zapewnić skuteczniejszą ochronę tego wyjątkowego obiektu.

Projekt wpisuje się w działania Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz zachowania najcenniejszych walorów przyrodniczych regionu dla przyszłych pokoleń.

Całkowita wartość projektu wynosi 43 047,00 zł, z czego 38 742,30 zł stanowi dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.