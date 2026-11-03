Kto zostanie dyrektorem Przedszkola nr 33?

Masz doświadczenie w zarządzaniu lub pedagogice? Urząd Miejski w Elblągu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 33. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 9 listopada.

Obecnie Przedszkolem nr 33 w Elblągu kieruje pełniąca obowiązki dyrektora Katarzyna Gregorczyk. Stanowisko zostało jej powierzone we wrześniu tego roku, po tym jak z funkcji musiała odejść Beata Lewalska-Łabul. O kulisach jej odwołania pisaliśmy tutaj.. W wielkim skrócie: okazało się, że była dyrektor razem z mężem (w ramach wspólnoty majątkowej) posiadała 700 udziałów w spółce Elstar Trading Sp. z o.o., zajmującej się dostawami armatury oraz profili ze stali nierdzewnej. Tymczasem tzw. ustawa antykorupcyjna jednoznacznie zabrania osobom pełniącym funkcje kierownicze w jednostkach samorządowych posiadania więcej niż 10 proc. udziałów w spółkach handlowych.

Katarzyna Gregorczyk będzie pełnić funkcję szefowej placówki tylko do 30 listopada. Dlatego elbląski ratusz ogłosił konkurs, który wyłoni nowego dyrektora. Chętni mają czas na złożenie dokumentów do 9 listopada. Co ciekawe, o fotel dyrektora przedszkola mogą ubiegać się nie tylko doświadczeni nauczyciele, ale pod pewnymi warunkami także osoby spoza grona pedagogicznego. Sprawdziliśmy, jakie kryteria musi spełnić kandydat.

Szansę na stanowisko ma nauczyciel mianowany lub dyplomowany z tytułem magistra (lub równorzędnym), przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończonymi studiami lub kursem z zakresu zarządzania oświatą. Wymagany jest również co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej (lub dydaktycznej jako nauczyciel akademicki) oraz bardzo dobra ocena pracy z ostatnich pięciu lat. Do konkursu może przystąpić także nauczyciel z tytułem licencjata lub inżyniera, o ile spełnia pozostałe wymogi zarządcze i stażowe.

Co ważne, miasto dopuszcza również kandydatów spoza oświaty. Taka osoba musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym minimum dwuletni na stanowisku kierowniczym.

Wszyscy kandydaci muszą dodatkowo spełniać rygorystyczne wymogi formalne: posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, cieszyć się nieposzlakowaną opinią (brak kar dyscyplinarnych oraz prawomocnych wyroków za przestępstwa umyślne) oraz wykazać stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

Po złożeniu dokumentów kandydaci będą poinformowani o terminie i szczegółach kolejnego etapu postępowania konkursowego.