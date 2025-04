ODN i Biblioteka Pedagogiczna szykują się do przeprowadzki

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli rozstrzygnął przetarg na przebudowę budynku przy ul. Saperów 14 F, gdzie ma funkcjonować ODN, a także Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna. Zadanie ma zostać zrealizowane nie później niż do 30 czerwca 2026 roku, prace już ruszyły.

ODN i biblioteka mają swoje siedziby odpowiednio przy ulicach Wojska Polskiego i Św. Ducha. W przetargu na wykonanie przebudowy docelowej siedziby nauczycielskich ośrodków pierwotnie zgłosiło swój udział 7 firm, oferty oscylowały w przedziale 9,1 do 14, 7 mln zł. Prace wykona firma BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Soboń z Elbląga, która zaproponowała swoje usługi za niespełna 10 mln zł. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła niemal 13 mln zł. Dodajmy, że zanim wybrano wykonawcę, oferent złożył skargę do Krajowej Izby Odwoławczej, o czym dalej.

Na czym konkretnie ma polegać realizowana inwestycja?

- Przedmiotowy budynek pełni i będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej. Na poziomie piwnicy oraz parteru będą mieściły się pomieszczenia użytkowane przez Warmińsko–Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu. Pozostałą część budynku zajmie Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Budynek posiada dwie klatki schodowe, projektuję się zewnętrzną windę osobową aby zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych – czytamy w dokumentacji postępowania.

Planowane są takie prace budowlane, jak wymiana okładzin ściennych i podłogowych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji wod.-kan. i c.o., stropów na nowe w pomieszczeniach na parterze, montaż dźwigu osobowego i towarowego, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic etc. Kryteria, które były brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i okres gwarancji (40 proc.).

Fot. TB – Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna zajmuje lokal, który nie jest jej lokalem, te pomieszczenia są wynajmowane przez Urząd Marszałkowski, a planowo ma je zająć Biblioteka Elbląska. ODN korzysta z pomieszczeń w Urzędzie Wojewódzkim i nie mamy na swoim terenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności szkoleniowej, warsztatowej - mówi o planowanej przeprowadzce Tomasz Szuszkiewicz, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. – Dlatego uznano, że sensowne będzie połączenie w tym budynku działalności naszego ośrodka i biblioteki, tym bardziej, że znajduje się w nim też szkoła policealna, której organem prowadzącym również jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zmiana na pewno zwiększy nasze możliwości organizacji szkoleń, będziemy mieli do dyspozycji wyposażone sale warsztatowe, salę konferencyjną - podkreśla.

Nasz rozmówca przypomina, że budynek po III LO został przejęty od miasta przez marszałka województwa w 2022 r. Tomasz Szuszkiewicz odnosi się również do trudności, jakie wystąpiły na etapie przetargu. Jak podkreśla, było mnóstwo pytań od zainteresowanych, sporo czasu pochłonęła również dokładna analiza kosztorysów.