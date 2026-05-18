 Ogrody POLITYKI po raz osiemnasty

W terminie 12-14 czerwca odbędzie się 18. edycja Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu, organizowanego przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik POLITYKA. Tegoroczny program będzie próbą złapania oddechu przed latem – i to w wielu znaczeniach. Na uczestników czekają także wyjątkowe wydarzenia artystyczne, koncerty oraz rejs przyrodniczo-literacki.

Festiwal otworzy spotkanie z Mikołajem Grynbergiem wokół książki „Rok, w którym nie umarłem” – opowieści o chorobie, lęku i odzyskiwaniu życia, w której rower okazuje się czymś więcej niż środkiem transportu. Zaraz potem uczestnicy wezmą udział w rozmowie o współczesnej obsesji naprawiania siebie: od chirurgii plastycznej po operacje bariatryczne i społeczne oczekiwania wobec ciała. Socjolog, chirurg i psycholożka spróbują odpowiedzieć na pytanie, gdzie kończy się troska o siebie, a zaczyna presja doskonałości. Wieczór pierwszego dnia należeć będzie do Mai Kleszcz – artystki o jednym z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie. Jej koncert stanie się jednocześnie muzycznym świętowaniem osiemnastych urodzin elbląskich Ogrodów Polityki.

Wyjątkowym punktem tegorocznych Ogrodów będzie sobotni rejs po rzece Elbląg, jeziorze Druzno i pochylniach Kanału Elbląskiego połączony ze spotkaniem autorskim ze Stanisławem Łubieńskim – pisarzem, miłośnikiem przyrody i laureatem Paszportu POLITYKI. Rozmowa o ptakach, naturze i uważnym patrzeniu na świat odbędzie się tam, gdzie najłatwiej usłyszeć skrzydła i odetchnąć od codziennego pośpiechu. Sobotni wieczór będzie okazją do spotkania z historią polskiej muzycznej kontrkultury. Tomek Lipiński opowie o swoim życiu i artystycznej drodze. A później nastąpi zwrot, którego po filozofie mało kto się spodziewa. Tomasz Stawiszyński spotka się z Klubem Komediowym w improwizowanym spektaklu, pokazując, że filozofia nie musi być śmiertelnie poważna, a intelektualne pytania mogą stać się punktem wyjścia do znakomitej zabawy.

Finał festiwalu upłynie pod znakiem literatury i muzyki. W niedzielne popołudnie Sylwia Chutnik i prof. Bernadetta Darska zastanowią się, czy istnieje coś takiego jak „czytanie na lato” i dlaczego właśnie wakacje bywają momentem, w którym wracamy do książek inaczej niż przez resztę roku – wolniej, uważniej, bardziej dla przyjemności. Na zakończenie Arkadiusz Jakubik zaprosi publiczność do swojego muzycznego świata podczas koncertu „Romeo i Julia żyją” – pełnego emocji, rockowej energii i opowieści o uczuciach, które mimo wszystko wciąż próbują przetrwać.

Nad merytorycznym poziomem wszystkich spotkań i dyskusji czuwać będą redaktorzy Tygodnik POLITYKA, od lat tworzący wyjątkową atmosferę Ogrodów i nadający rozmowom charakter pogłębionych, inspirujących debat.

Szczegółowy program:

PIĄTEK 12.06

16:00 - Kiedy ciało nas zawodzi… wsiadaj na rower – spotkanie z Mikołajem Grynbergiem wokół książki Rok, w którym nie

umarłem.

Prowadzenie: red. Juliusz Ćwieluch/TYGODNIK POLITYKA

Kamieniczki Elbląskie, ul. św. Ducha 3-4. Wstęp wolny.

18:00 - Jak się naprawić i przy okazji nie zepsuć – spotkanie z prof. Tomaszem Szlendakiem, socjologiem, prof. Jerzym

Jankauem, chirurgiem plastycznym, dr Marzeną Sekułą, psycholożką przygotowującą pacjentów do operacji bariatrycznych

Prowadzenie: red. Juliusz Ćwieluch/TYGODNIK POLITYKA.

Kamieniczki Elbląskie, ul. św. Ducha 3-4. Wstęp wolny.

20:00 - Maja w Ogrodach – koncert z okazji 18. urodzin Ogrodów Polityki w Elblągu – Maja Kleszcz z zespołem

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7. Bilet: 70 zł

SOBOTA 13.06

9:00 - Rejs przyrodniczy (rz. Elbląg – rezerwat jez. Druzno – pochylnie Kanału Elbląskiego) i spotkanie autorskie ze Stanisławem

Łubieńskim, laureatem Paszportu POLITYKI 2025 za książkę ""Dwanaście srok za ogon

Prowadzenie: red. Jędrzej Winiecki/TYGODNIK POLITYKA. Bilet: 20 zł

18:00 - Jeszcze będzie przepięknie – spotkanie z Tomkiem Lipińskim wokół jego biografii.

Prowadzenie: red. Mirosław Pęczak/TYGODNIK POLITYKA

Kamieniczki Elbląskie, ul. św. Ducha 3-4. Wstęp wolny

20:00 - Klub Komediowy z Tomaszem Stawiszyńskim, filozofem, autorem bestsellerowych książek – spektakl improwizowany

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7. Bilet: 70 zł

NIEDZIELA 14.06

16:00 - Książki na lato – podwieczorek literacki z prof. Bernadettą Darską, literaturoznawczynią i Sylwią Chutnik, pisarką

Prowadzenie: red. Justyna Sobolewska/TYGODNIK POLITYKA

Kamieniczki Elbląskie, ul. św. Ducha 3-4. Wstęp wolny

18:00 - Romeo i Julia żyją – koncert Arka Jakubika

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7. Bilet: 70 zł

Bilety do nabycia w Bibliotece Elbląskiej, ul. św. Ducha 3-7. (sprzedaż od 19.05.2026 r.).