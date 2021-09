Owad z piracką banderą (Opowieści z lasu, odc. 288)

Jeszcze raz sięgamy do propozycji tematu na kolejne Opowieści z lasu zamieszczonej przez Czytelnika. Tym razem motyl nocny z charakterystyczną „grafiką” na tułowiu. Poznajcie zmierzchnicę trupią główkę.

- To największy motyl Europy (...), biorąc pod uwagę jego masę. Tułów i głowa są ciemnobrunatne. Na grzbiecie znajduje się jasny rysunek przypominający trupią czaszkę. Motyl ten ma dość krótkie, cienkie czułki w kolorze brunatnym, zakończone białym wierzchołkiem. Skrzydła pierwszej pary są ciemnobrunatne z brązowymi, czarnymi i żółtymi, nieregularnymi pasami – czytamy na medianauka.pl. Portal podaje, że w środku skrzydła znajduje się niewielka, jasna plamka. Tylna para skrzydeł jest żółta i ma ciemne przepaski. Motyl ma bardzo masywny odwłok, również żółty, z czarnymi paskami i długim, niebieskim pasem, który przebiega wzdłuż grzbietu. Strojnisia z tej zmierzchnicy, nie ma co.

Jak podaje strona, ćmę spotkamy w Europie, Azji i Afryce. W Polsce na terenie całego kraju, jednak znacznie częściej na południu. To motyl wędrowny, który nasz kraj odwiedza w okresie od sierpnia do października.

Ekologia.pl podkreśla, że zmierzchnica trupia główka przechodzi przeobrażenie zupełne, przepoczwarza się pod koniec lata, w glebie. W menu dorosłych osobników są soki z drzew i owoców albo miód. Larwy lubią z kolei pomidory, ziemniaki itp. Dość łagodne smaki jak na kogoś, kto po nocach paraduje z wizerunkiem czaszki na ciele, prawda?

Portal medianauka.pl wskazuje, że motyl wydziela substancje chemiczne, które umożliwiają mu wejście do ula, po tak lubiany przez niego miód. Dzięki tym substancjom pszczoły go nie rozpoznają. Dodajmy, że tę ćmę nazywa się niekiedy – jakże uroczo - zmorą trupiągłówką.

- To motyl związany z lasami liściastymi, dębowymi, bukowymi czy brzozowymi - mówi o naszej bohaterce Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Żywi się najczęściej sokami drzew, między innymi oskołą, czyli inaczej wodą brzozową. Zmierzchnica jest wyjątkowa w świecie motyli, bo potrafi wydawać dźwięki. Większość motyli używa trąbki (aparatu gębowego - red.) tylko do pobierania pokarmu, jednak zmierzchnica w momencie zagrożenia potrafi wydawać nią wysoki, piskliwy głos, podobny do dźwięków wydawanych przez nietoperze. Stąd może w nocy nie tylko wystraszyć drapieżnika, ale także człowieka...