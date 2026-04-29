 Partnerstwo, które napędza sport i rekreację w Elblągu

Duże wydarzenia nie dzieją się same. Bieg Piekarczyka to efekt współpracy wielu środowisk – organizatorów, zawodników, kibiców oraz firm i instytucji, które decydują się realnie włączyć w jego tworzenie. Możesz dołączyć do tego grona.

Bieg Piekarczyka, którym organizatorem jest Prezydent Elbląga Michał Missan, to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Elblągu i regionie. Każdego roku przyciąga tysiące biegaczy oraz kibiców, stając się czymś więcej niż tylko rywalizacją – to święto aktywności, energii i lokalnej wspólnoty.

Dla partnerów to nie jest jednorazowa ekspozycja logo. To obecność w wydarzeniu, które żyje w komunikacji na długo przed startem i pozostaje w pamięci uczestników jeszcze długo po przekroczeniu mety. To widoczność w materiałach promocyjnych, mediach społecznościowych, przestrzeni miejskiej oraz bezpośredni kontakt z uczestnikami w strefie wydarzenia.

Współpraca może przyjąć różne formy – od roli sponsora, przez działania promocyjne, aż po aktywacje na trasie biegu czy w miasteczku zawodów. Każdy partner ma możliwość dopasowania zakresu obecności do swoich celów biznesowych i komunikacyjnych.

To również konkretna wartość wizerunkowa i statystyki mierzone w profesjonalny sposób, które oddają ekwiwalent mierzony w liczbie odbiorców i publikacji. Wspierając Bieg Piekarczyka, firma staje się częścią inicjatywy, która promuje zdrowy styl życia, integruje mieszkańców i realnie wpływa na pozytywny odbiór marki w lokalnej społeczności.

Jeśli chcesz, aby Twoja marka była widoczna tam, gdzie są emocje, zaangażowanie i autentyczne relacje – zapraszamy do współpracy pod adresem imprezy@mosir.elblag.eu. Zachęcamy do współtworzenia nie tylko dużych imprez biegowych, ale również pozostałych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.

Mecenas, Sponsorzy i Partnerzy XVII Biegu Piekarczyka

Do grona firm wspierających 17. Bieg Piekarczyka już dołączyły firmy, z którymi budujemy długotrwałe relacje. Już teraz dziękujemy za zaangażowanie.

Energa z Grupy ORLEN

Energa z Grupy ORLEN po raz drugi z rzędu pełni rolę Mecenasa Biegu Piekarczyka, podkreślając rangę wydarzenia w regionie. To wsparcie, które przekłada się nie tylko na organizację biegu, ale także na jego rozwój i możliwość realizacji na coraz wyższym poziomie.

MAAG GEAR

MAAG GEAR jako Sponsor Główny ponownie angażuje się w tworzenie Biegu Piekarczyka, wzmacniając jego sportowy charakter. Marka, oparta na jakości, wytrzymałości i funkcjonalności, naturalnie wpisuje się w wartości bliskie uczestnikom wydarzenia.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

EPEC jako Sponsor Strategiczny po raz kolejny wspiera wydarzenie ważne dla mieszkańców miasta. To zaangażowanie spójne z codzienną rolą firmy – dbaniem o komfort życia elblążan również poprzez rozwój inicjatyw sportowych.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jako Sponsor Strategiczny, angażuje się w wydarzenie odbywające się w przestrzeni miejskiej, którą na co dzień współtworzy i utrzymuje. Sumienna obecność przy sportowych wydarzeniach to praktyczne wsparcie i realny wkład w jego organizację.

Studio Łazienkowe Awangarda

Studio Łazienkowe Awangarda jako Sponsor Strategiczny konsekwentnie wspiera lokalne inicjatywy sportowe. Obecność przy biegu oraz innych wydarzeniach pokazuje podejście, w którym biznes idzie w parze z aktywnym udziałem w życiu miasta.

ADASTOL – producent mebli na wymiar

ADASTOL jako Sponsor Biegu wspiera wydarzenie, pokazując, że lokalne firmy mogą być ważnym elementem dużych inicjatyw sportowych. To zaangażowanie oparte na precyzji działania i budowaniu relacji w regionie.

HADM Gramatowski

HADM Gramatowski jako Sponsor Biegu aktywnie włącza się w organizację wydarzeń sportowych w Elblągu. Obecność przy Biegu Piekarczyka oraz wcześniejsze wsparcie innych imprez to przykład konsekwentnego zaangażowania w lokalną społeczność.

Centrum Handlowe Ogrody

Centrum Handlowe Ogrody jako Partner Biegu od lat wspiera wydarzenie, które integruje mieszkańców miasta. To naturalne rozszerzenie roli miejsca będącego jednym z głównych punktów spotkań w Elblągu. Ponadto dzięki ich wsparciu możecie odbierać pakiety startowe dzień przed biegiem.

Okna TUFE

Okna TUFE jako Sponsor Biegu angażuje się w inicjatywy promujące aktywność fizyczną i sport. Wsparcie biegu oraz innych wydarzeń to świadome budowanie obecności marki w oparciu o lokalne relacje.

Zachęcamy do zapisania się i przeżycia sportowych emocji na własnej skórze. Do 3 maja można skorzystać jeszcze z ceny drugiego progu. No nabycia jest również koszulka startowa w dwóch kolorach do wyboru – białym i granatowym. Spotkajmy się 14 czerwca na trasie.

