Pasja i pomysłowość, czyli co piszczy w WMBP w Elblągu

WMBP w Elblągu od zawsze tętni życiem. Jubileusz 75-lecia placówki sprzyja przypominaniu najbardziej kreatywnych inicjatyw. Strzały w bibliotece, ciekawe Noce Bibliotek, Odjazdowy Bibliotekarz, czy warsztaty i gry terenowe, to tylko nieliczne działania, które powodują, że placówka pozostaje przyjaznym „trzecim miejscem”, które promuje czytelnictwo i integruje mieszkańców. Zobacz zdjęcia.

W roku 2026 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu obchodzi 75-lecie swojego istnienia. Z tej okazji we współpracy z portel.pl kontynuujemy cykl artykułów przybliżających instytucję: jej historię, teraźniejsze działania i plany na przyszłość. Celem publikacji jest przypomnienie bibliotecznej tradycji, zaprezentowanie strategii rozwoju oraz zwrócenie uwagi mieszkańców Elbląga na ważną rolę tej placówki. Chcemy zachęcić czytelników do odwiedzin i ugruntować pozycję biblioteki jako przyjaznego „trzeciego miejsca” w życiu lokalnej społeczności.

Dziś skupimy się na wyjątkowych i niezapomnianych inicjatywach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu:

Strzały w bibliotece - bibliotekarze jako bohaterowie książek

Z całą pewnością był to jeden z najciekawszych projektów WMBP w Elblągu. Pracownicy biblioteki wcielali się w postaci literackie, historyczne, baśniowe i pozowali do zabawnych, ale bardzo sugestywnych sesji fotograficznych. Na powstałej po całej akcji wystawie fotograficznej „Strzały w bibliotece” („strzały flesza” - ujęcia z lampą) odwiedzający Bibliotekę mogli oglądać bibliotekarzy, wcielających się w bohaterów literackich, historycznych i baśniowych w przestrzeniach bibliotecznych. Ta nietuzinkowa inicjatywa pokazała, że biblioteka to miejsce otwarte na kreatywność oraz dobrą zabawę, służącą promocji książki. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Noc Bibliotek - biblioteka pełna pomysłów

Podczas corocznych edycji Nocy Bibliotek, WMBP w Elblągu zamieniała się i zmienia do dziś w przestrzeń warsztatów i eksperymentów. Bibliotekarze zapraszają mieszkańców do odkrywania tajemnic biblioteki, poznawania swoich talentów, kreatywności artystycznej, rękodzieła i spotkań z nowoczesną technologią – roboty, okulary VR. Każdy może znaleźć w WMBP w Elblągu coś dla siebie. Możliwość zabawy z klockami LEGO, z robotami, poznawanie tajników programowania, odkrywania swoich emocji i mocnych stron sprawia, że czas biegnie szybko i przyjemnie a uczestnicy wychodzą z własnoręcznie zrobionymi pamiątkami wieczoru. Wieczory zaczynają się spotkaniami autorskimi i rozmowami z ciekawymi ludźmi.

Noc Bibliotek to za każdym razem okazja, by zobaczyć bibliotekę jako miejsce pełne inspiracji i dobrej zabawy – nie tylko ciszy i książek. To możliwość udziału w grze terenowej po Starym Mieście z ZHP a nawet jak w roku 2021 w latarkowym rajdzie rowerowym śladami bohaterów „Szkarłatnej głębi”’ Krzysztofa Bochusa.

Tydzień Bibliotek – spotkania z historią i literaturą

WMBP w Elblągu celebruje także ogólnopolski Tydzień Bibliotek, organizując tematyczne prelekcje i spotkania z autorami. Przykładowo, w maju 2025 r. przygotowano serię trzech wykładów: pierwszy poświęcono Kanałowi Elbląskiemu i pochylni Buczyniec (autorzy książki o tych miejscach opowiadali o ich historii), drugi - życiu poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (odbyło się spotkanie z Mariolą Pryzwan), a trzeci - losom generała Kazimierza Sosnkowskiego. Takie prelekcje i dyskusje zbliżają bibliotekę do mieszkańców. Bibliotekarze wychodzą bowiem z założenia, że Tydzień Bibliotek to wyjątkowy czas dla miłośników historii i pasjonatów literatury.

Odjazdowy Bibliotekarz – rajd z książką

Odjazdowy Bibliotekarz to wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, którego celem jest integracja lokalnego środowiska bibliotekarskiego, czytelników i miłośników rowerów. To okazja do konfrontacji ze stereotypowym wizerunkiem zawodu bibliotekarza i promowanie bibliotek oraz czytelnictwa. Trasa rajdu organizowanego przez Bibliotekę Elbląską i WMBP w Elblągu zwykle wiodła do bibliotek i przebiegała przez malownicze okolice Elbląga. Start przy WMBP w Elblągu i Bibliotece Elbląskiej, następnie ścieżkami rowerowymi miasta oraz drogami gminy Elbląg i gminy Gronowo Elbląskie. Był czas na poznanie bibliotek, rozmowy, ognisko i pieczenie kiełbasek. W jubileuszowym roku 75-lecia WMBP w Elblągu również zapraszamy do udziału w wydarzeniu Odjazdowy Bibliotekarz. Tym razem pojedziemy specjalną trasą „śladami dawnych siedzib WMBP w Elblągu” z wypadem na Żuławy Elbląskie, gdzie pożegnamy się z naszymi najbliższymi sąsiadami – mieszkańcami sołectw między rzeką Elbląg a Nogatem przy wspólnym ognisku obok świetlicy we Władysławowie. Tegoroczna edycja Odjazdowego Bibliotekarza będzie symbolicznym pożegnaniem WMBP w Elblągu z Żuławami Elbląskimi (w sierpniu br. nastąpi przeniesienie biblioteki do nowej siedziby przy ul. Saperów 14F, na Wysoczyźnie Elbląskiej).

Strzały w Bibliotece, fot. WMBP

Happeningi, gry terenowe, miejskie… i edukacja

Z łezką w oku wspominamy wydarzenia sprzed 10 i 15 lat. Myślimy o np. Uciśnij i wdmuchnij – uratuj życie, wydarzeniu z roku 2011, zorganizowanym przez WMBP w Elblągu oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. W bibliotece (w czytelni i przed budynkiem) mieszkańcy Elbląga mogli poznać techniki pierwszej pomocy, pod okiem ratowników WOPR. Kilkudziesięciu mieszkańców zainteresowanych praktyczną nauką udzielania pomocy skorzystało wówczas z tej oferty. Wspomnieć chcielibyśmy także o systematycznym udziale WMBP w Elblągu w obchodach rocznicowych np. Sienkiewiczowskie spotkanie planerowe na Placu Katedralnym w 2016 r., Elbląskie Święto Chleba i nasza akcja bookcrossing z kromką chleba w bibliotecznym kramiku „Książka jak chleb potrzebna”.

WMBP w Elblągu bierze udział w grach miejskich CSE Światowid w Elblągu, Biblioteki Elbląskiej oraz organizuje także „gry miejskie szyte na miarę”, gdzie śladami Piekarczyków dzieci i młodzież rozwiązują zadania w plenerze. W ramach takich zajęć nawet uczniowie, którzy przybywają do polskich szkół w ramach wymiany z zagranicą, uczą się historii Elbląga i pracy w zespole. Dzięki takim inicjatywom biblioteka staje się także centrum edukacji pozaformalnej - łącząc naukę z zabawą nawet ponad granicami.

Kreatywna przyszłość WMBP w Elblągu

Pomimo 75 lat działalności, WMBP w Elblągu nie zamyka się na zmiany. Wręcz przeciwnie: „zespół elbląskiej książnicy pedagogicznej … nieustannie pracuje nad dalszym rozwojem oferty, starając się być ciekawym i otwartym miejscem dla wszystkich pokoleń”. Placówka planuje kolejne spotkania i inicjatywy, by wciąż inspirować elblążan do odkrywania kreatywności nauczycieli bibliotekarzy i sięgania po książki. WMBP w Elblągu pozostaje miejscem wyjątkowym, łącząc funkcję edukacyjną z rozrywką i integracją. Dzięki wymienionym działaniom WMBP w Elblągu pokazuje, że czytanie może być równie ekscytujące jak inne formy spędzania czasu w murach biblioteki. Czekamy na Państwa i zapewniamy, że każdy mieszkaniec miasta znajdzie u nas coś dla siebie.