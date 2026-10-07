Pielęgniarki świętują i mówią o przyszłości zawodu

- To zawód, który nieustannie się rozwija. Rosną nasze kompetencje, zmienia się zakres odpowiedzialności, pojawiają się nowe możliwości kształcenia i specjalizacji. Coraz częściej pielęgniarki podejmują zadania wymagające zaawansowanej wiedzy, samodzielności i odpowiedzialności za proces terapeutyczny – podkreślała Magdalena Budziszewska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, podczas uroczystych obchodów ich święta.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych przypada w maju, jednak Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wyjątkowo zorganizowała tegoroczne uroczystości w środę, 7 października. W 2026 roku samorząd pielęgniarek i położnych obchodzi 35-lecie działalności, dlatego tegoroczne obchody poświęcone były również tej rocznicy. Zobacz zdjęcia.

- Chciałabym podziękować tym osobom, które 35 lat temu, zdecydowały się, żeby nie stać z boku, nie narzekać, nie przekreślać, ale żeby budować, żeby robić coś ważnego, by przyszłość pielęgniarstwa i położnictwa była piękna. Ten zawód po prostu na to zasługuje. Zawody pielęgniarki i położnej są wyjątkowe – mówiła Kamila Gółcz, sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Elblągu zarejestrowanych jest obecnie 2400 pielęgniarek i położnych, z czego pracujących 1700. Dużo z nich, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal wykonuje swój zawód.

- Na oddziałach, a głównie w przychodniach są pielęgniarki, które już dawno ukończyły sześćdziesiąty rok życia. Najstarsza, pracująca pielęgniarka ma ok. osiemdziesiąt lat – mówi Magdalena Budziszewska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Jak podkreśla przewodnicząca, szansą na „odmłodzenie” zawodu są oferowane przez elbląskie uczelnie studia o kierunku pielęgniarstwo – chętnych nie brakuje, a o jedno miejsce starają się czasem 4 osoby.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych nadal czeka na nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która ma im dać rozszerzenie uprawnień i, jak zaznacza Magdalena Budziszewska, pielęgniarkom nie chodzi o wchodzenie w rolę lekarzy. Projekt ustawy przewiduje m.in. poradę infekcyjną - nowe świadczenie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które pozwalałoby pacjentom z objawami infekcji górnych dróg oddechowych uzyskać pomoc medyczną bezpośrednio u pielęgniarki, bez konieczności czekania na wizytę u lekarza

- Nasza ustawa została utworzona 15 lat temu i musi być zmodyfikowana, dostosowana do obecnych realiów. Pielęgniarki chcą się rozwijać i nie chodzi tu o przejmowanie kompetencji lekarza – zaznacza przewodnicząca.

W tym roku podczas uroczystości, która odbyła się w Hotelu Młyn, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wyróżniła pielęgniarki i położne pracujące z dziećmi oraz te, które angażują się w pracę na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.