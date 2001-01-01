Pierwszy w Polsce punkt obserwacji ptaków morskich powstanie na Mierzei Wiślanej

Po jednej stronie wody Zatoki Gdańskiej, po drugiej Zalewu Wiślanego. Mierzeja Wiślana to raj dla obserwatorów ptaków. Bywają tu dni, kiedy przelatuje nad nią milion ptaków. Od 17 lat na Górze Pirata monitoruje je Stowarzyszenie Drapolicz. Wędrówki ptaków przyciągają miłośników ich podpatrywania, fotografii, osoby zainteresowane światem przyrody.

Górę Pirata rocznie odwiedza 50 000 osób, październikowy Ptasi Piknik 2 000. Brakowało jednak miejsca do obserwacji morskich ptaków. I jednocześnie edukacji na ich temat. I tak narodził się pomysł na stworzenie punktu do ich obserwacji. Da on możliwość podpatrywania ptaków zarówno tych, które są w locie, jak i tych, które zatrzymały się na odpoczynek czy żerowanie. Inwestycja, wsparta dotacją prawie 75 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zostanie wyposażona w lunety, statywy, tablice edukacyjne, broszury i książki. Powstanie także ścieżka informacyjna. Całość zrealizowana będzie bez ingerencji w środowisko, z dostępem przez trasę omijającą wydmy i obszary chronione.

Będzie to pierwszy w Polsce punkt do obserwacji ptaków morskich. Stanie się on też centrum edukacji przyrodniczej. Drapolicz planuje organizować tu warsztaty, wycieczki oraz badania naukowe nad migracją ptaków. Szacuje się, że co roku odwiedzi go nawet 25 000 osób. Mierzeję Wiślaną, szczególnie latem, odwiedzają tysiące osób. Samą tylko Krynicę Morską 300 000. Znajdują się tu Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana oraz obszar Natura 2000. Niezmiernie istotne jest, aby turystów, ale i mieszkańców edukować na temat walorów środowiskowych tego terenu. Pokazać bogactwo tego obszaru, zwrócić uwagę na zagrożenia, uwypuklić unikatowość. I właśnie takie działania prowadzone będą w punkcie obserwacji ptaków morskich. Stowarzyszenie przedstawi także możliwości spędzania wolnego czasu zgodnego z przyrodą. I to nie tylko w punktach obserwacyjnych mierzei, ale i w miejscu zamieszkania, w ogrodzie czy na balkonie.

Obserwacja ptaków to pasja, ale i sposób na życie wielu osób. Widać to po frekwencji na Górze Pirata. Wiek, doświadczenie, wykształcenie nie grają tu roli. Liczy się możliwość obcowania z naturą. Teraz dojdzie kolejny punkt na mapie – miejsce, z którego można podglądać ptaki związane z wodą. Punkt obserwacji czynny będzie przez cały rok. Z obiektu można będzie korzystać samodzielnie, ale również i przy współpracy z ornitologami.