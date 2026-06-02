PiS z Pomorza nie chce Elbląga w metropolii

 Elbląg, Zdjęcie z konkursu Fotka Miesiąca, autor: FredAN
Czy Sejmik Województwa Pomorskiego będzie przeciw dołączeniu do związku metropolitalnego gmin spoza Pomorza, a więc m.in. Elbląga? Wojewódzcy radni PiS złożyli wniosek o przyjęcie stanowisko krytykującego zapisy ustawy metropolitalnej, przegłosowanej niedawno przez Sejm. W środę w tej sprawie odbędzie się nadzwyczajna sesja pomorskiego Sejmiku.

Klub PiS w Sejmiku Województwa Pomorskiego przygotował projekt stanowiska, które chce przeforsować na sesji, zaplanowanej na środę, 3 czerwca. Czytamy w nim m.in.:

„Sejmik Województwa Pomorskiego wskazuje, że ustawa w obecnym kształcie może prowadzić do istotnych kolizji kompetencyjnych pomiędzy związkiem metropolitalnym a samorządem województwa oraz powiatami, w szczególności w zakresie: polityki rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, organizacji transportu publicznego, realizacji inwestycji infrastrukturalnych, koordynacji środków europejskich, funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz instrumentów ZIT".

Z punktu widzenia Elbląga najważniejszy jest inny zapis projekty uchwały, w którym radni wojewódzcy PiS sprzeciwiają się rozszerzaniu granic związku metropolitalnego poza granice województwa pomorskiego.

„W ocenie Sejmiku Województwa Pomorskiego rozwiązanie takie może prowadzić do: naruszenia spójności polityki regionalnej województw, konfliktów pomiędzy strategiami rozwoju województw, nakładania się miejskich obszarów funkcjonalnych oraz obszarów strategicznej interwencji, komplikacji w zakresie planowania przestrzennego i transportowego, ryzyka dublowania mechanizmów finansowania oraz instrumentów ZIT, rozmycia odpowiedzialności za prowadzenie polityki rozwoju regionalnego.” – proponują wojewódzcy radni PiS w przygotowanym przez siebie stanowisku.

Apelują do Senatu, by zmienił zapisy w ustawie (posiedzenie 10-11 czerwca), by były one zbliżone do zasad, na jakich działa metropolia górnośląsko-zagłębiowska.

PiS nie ma większości w Sejmiku Województwa. W środę okaże się, czy uda mu się przekonać do tego stanowiska sejmikową większość. Przypomnijmy, że elbląski PiS wspólnie z radnymi KO na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu jednogłośnie poparł dążenia Elbląga do członkostwa naszego miasta w przyszłości w związku metropolitalnym.

RG

  • no panie gruszkowski hahahaha - ale tendencyjny tytuł. A co pan myślisz? Że jak PO chce metropolii dla miasta to tak będzie? Może niech najpierw władze zadbają o rozwój miasta a nie o makieciarstwo i wizualizacje wszystkiego. Póki co na makietach i wizualizacjach się kończy. Ani infrastruktury ani pracodawców.
    kicuś(2026-06-02)
  • Zapomnieliście kto zablokował przyłączenie Elbląga do woj. pomorskiego? Też bym wolał żeby Elbląg współpracował z 3 miastem ale jak komuchy wywaliły Elbląg do woj. szuwarno-bagiennego to nie dziwota, że tak to teraz wygląda..
  • Ale hipokryzja, jednego dnia PiS mówi że jest za zrównoważonym rozwojem zarówno dużych metropolii jak i średniej wielkości miast, a innego dnia blokuje rozwój.
    Anty_PO_PiS(2026-06-02)
  • Ale jak to przecież PiS budował przekop to PiS obiecywał śliwki na wierzbie, to PiS wciskał nam Śliwkę na prezydenta i teraz nas nie chcą.
    Dlaczego(2026-06-02)
  • Pisowska opozycja totalna.
    Razem przeciw POlsce(2026-06-02)
  • PiS jest za. A nawet przeciw
  • Ciekawe kiedy pis zablokuje przekop
    Byle na złość POlsce(2026-06-02)
  • a kogo to obchodzi co pis chce
  • Przestańcie robić wokół tej metropolii jakąś histerię, że niby to taka epokowa szansa. Elbląg był powiatem w województwie gdańskim przez 30 powojennych lat i wiemy jak Gdańsk dbał o Elbląg. Poza tym niech koledzy z Platformy / Koalicji Obywatelskiej tak nie szarżują, bo w strukturach partyjnych w woj. pomorskim trafią do 2giej lub 3ciej ligi i upłynie wiele wody zanim wywalczą pierwsze stołki. Jakie szanse miałby Pan Turlej lub Pan Wcisła oraz inni magnaci PO / KO w województwie pomorskim?
  • Tuba propagandy PO odpalona. Portel nie zawodzi w tej materii. Stoi dzielnie na straży jedynej słusznej linii partii
  • Jedyne konflikty jakie tu się mogą pojawić, to te wygenerowane przez pisowski beton.
    KapitanSzyderca(2026-06-02)
  • Jak nas nie chcą w 3miescie... proponuję metropolie mazowiecka, a jak tam nie wypali trzeba zgłosić akces dołączenia do metropolii Zaglebia Ruhry, cóż szkodzi aplikować jak się nie ma POmyslu na rozwój miasta
