PiS z Pomorza nie chce Elbląga w metropolii

Czy Sejmik Województwa Pomorskiego będzie przeciw dołączeniu do związku metropolitalnego gmin spoza Pomorza, a więc m.in. Elbląga? Wojewódzcy radni PiS złożyli wniosek o przyjęcie stanowisko krytykującego zapisy ustawy metropolitalnej, przegłosowanej niedawno przez Sejm. W środę w tej sprawie odbędzie się nadzwyczajna sesja pomorskiego Sejmiku.

Klub PiS w Sejmiku Województwa Pomorskiego przygotował projekt stanowiska, które chce przeforsować na sesji, zaplanowanej na środę, 3 czerwca. Czytamy w nim m.in.:

„Sejmik Województwa Pomorskiego wskazuje, że ustawa w obecnym kształcie może prowadzić do istotnych kolizji kompetencyjnych pomiędzy związkiem metropolitalnym a samorządem województwa oraz powiatami, w szczególności w zakresie: polityki rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, organizacji transportu publicznego, realizacji inwestycji infrastrukturalnych, koordynacji środków europejskich, funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz instrumentów ZIT".

Z punktu widzenia Elbląga najważniejszy jest inny zapis projekty uchwały, w którym radni wojewódzcy PiS sprzeciwiają się rozszerzaniu granic związku metropolitalnego poza granice województwa pomorskiego.

„W ocenie Sejmiku Województwa Pomorskiego rozwiązanie takie może prowadzić do: naruszenia spójności polityki regionalnej województw, konfliktów pomiędzy strategiami rozwoju województw, nakładania się miejskich obszarów funkcjonalnych oraz obszarów strategicznej interwencji, komplikacji w zakresie planowania przestrzennego i transportowego, ryzyka dublowania mechanizmów finansowania oraz instrumentów ZIT, rozmycia odpowiedzialności za prowadzenie polityki rozwoju regionalnego.” – proponują wojewódzcy radni PiS w przygotowanym przez siebie stanowisku.

Apelują do Senatu, by zmienił zapisy w ustawie (posiedzenie 10-11 czerwca), by były one zbliżone do zasad, na jakich działa metropolia górnośląsko-zagłębiowska.

PiS nie ma większości w Sejmiku Województwa. W środę okaże się, czy uda mu się przekonać do tego stanowiska sejmikową większość. Przypomnijmy, że elbląski PiS wspólnie z radnymi KO na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu jednogłośnie poparł dążenia Elbląga do członkostwa naszego miasta w przyszłości w związku metropolitalnym.