Plac zabaw i siłownia w Zielonym Zakątku

Ratusz szuka wykonawców do budowy placu zabaw i siłowni w Zielonym Zakątku na Zawodziu. To drugie podejście do tej inwestycji.

Od kilku lat toczą się działania mające na celu stworzenie miejsca integracji na Zawodziu – Zielonego Zakątku. Kolejnym elementem, który ma tam powstać jest plac zabaw i siłownia. Projekt ten w ubiegłorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim uzyskał poparcie 524 Elblążan i został skierowany do realizacji.

Pierwsza próba znalezienia wykonawcy w styczniu tego roku zakończyła się fiaskiem. Kilka dni temu ratusz opublikował kolejne ogłoszenie o przetargu. W ramach inwestycji wykonawca będzie musiał przystosować teren na potrzeby placu zabaw oraz dostarczyć i zamontować urządzenia na placu zabaw, siłowni, małej architektury...

Urzędnicy czekają na oferty do 14 października, wówczas powinniśmy poznać też oczekiwania finansowe oferentów. Wykonawca będzie miał trzy miesiące na wykonanie inwestycji, licząc od dnia zawarcia umowy.