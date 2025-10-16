„Po deszczu” Fotką Września

Fotką Miesiąca we wrześniu zostało zdjęcie o tytule „Po deszczu”. Otrzymała większość głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Na wrześniową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęły 64 zdjęcia. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem „Po deszczu", która otrzymała trzy głosy 5-osobowego jury.

- Brama Targowa, katedra i rzeka Elbląg – to najczęściej pojawiające się motywy na zdjęciach w konkursie. Ja zdecydowanie zachęcam „fotkowiczów” do spacerowania po mieście i poszukiwania nieoczywistych miejsc, takich jak to uwiecznione na zwycięskim zdjęciu – uzasadnia wybór Jacek Żukowski z Biura Prezydenta Miasta, jeden z członków jury.

W nagrodę autor o nicku expert otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy o mailowy kontakt z redakcją - redakcja@portel.pl

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2025 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.