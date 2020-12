Po pomoc chirurga do Ostródy i Kętrzyna?

Gdzie elblążanie z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, potrzebujący pilnie innej pomocy medycznej, na przykład chirurgicznej, mogą ją uzyskać? Naszej Czytelniczce, której mąż przeciął sobie palec piłą elektryczną (będąc w domowej kwarantannie), nie udało się prosto i szybko uzyskać odpowiedzi na to pytanie.

Mężowi było słabo

Tak opisuje nasza Czytelniczka, pani Kinga, swoje spotkanie ze służbą zdrowia 25 listopada. Ona oraz jej mąż mieli w tym czasie potwierdzone testem zakażenie Sars-Cov-2, przebywali w domu.

- Około godz. 10.30 mąż przeciął sobie palec piłą elektryczną, potrzebne było zszycie. Od razu zaczęłam dzwonić do szpitala na ul. Żeromskiego, ponieważ mamy stwierdzonego koronawirusa. Niestety, po kilku nieudanych próbach zadzwoniłam na numer alarmowy 112, ponieważ strasznie leciała krew i mężowi było słabo. Po rozmowie z operatorem zostałam przełączona do Olsztyna, pani dyspozytorka powiedziała, że nie będzie wzywać karetki. Jak stwierdziła.....ponieważ lekarze będą musieli się ubrać z kombinezony - opowiada pani Kinga.

Od dyspozytorki uzyskała poradę, by jednak dzwonić do „szpitala covidowego na ul. Żeromskiego, na izbę przyjęć”.

- Po kilku próbach udało mi się dodzwonić do szpitala, ale jak tylko powiedziałam, że mamy koronawirusa, zostałam odesłana do szpitala wojewódzkiego. Po dodzwonieniu się do szpitala wojewódzkiego został mi podany numer do lekarza chirurga, żeby z nim porozmawiać o tym, czy przyjmie męża. Lekarz był naprawdę bardzo miły i pomocny - oczywiście przyjął męża. O godz 11.10 wsiedliśmy w samochód - opowiada Czytelniczka - i dodaje - Co bym chciała przez tę historię powiedzieć? Niestety, mając oddział covidowy w Elblągu, nie ma możliwości uzyskania tam pomocy. Przecież jest oddział chirurgiczny i na pewno był jakiś lekarz, który tak samo, jak w wojewódzkim mógł udzielić pomocy. Trzeba tracić czas i nerwy, aż ktoś przyjmie osobę potrzebującą pomocy. Nie wiem co by było, jak by mąż obciął sobie rękę. Wykonywanie telefonów i rozmowy trwały prawie 40 minut.

Gdzie więc osoby mające koronawirusa a potrzebujące pomocy medycznej innej, niż związanej z zakażeniem COVID mają jej szukać? Przykładowo pomocy chirurga?

Tylko w stanie zagrożenia życia

Magdalena Rubczewska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu odmawia komentarza do tej konkretnej, opisanej przez panią Kingę sytuacji.

- Zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu posiada I poziom zabezpieczenia COVID-19, co oznacza, że nie leczy pacjentów z COVID dodatnim. Zgodnie z przyjętymi procedurami, szpital przyjmuje pacjentów z COVID dodatnim jedynie w stanach zagrożenia życia, gdzie czas dojazdu do placówek medycznych leczących pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem może zagrażać ich życiu - czytamy w odpowiedzi przesłanej nam przez Magdalenę Rubczewską.

Co robić i gdzie szukać pomocy, jeśli stanu zagrożenia życia nie ma? - Takie informacje można odnaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia - stwierdza rzeczniczka WSzZ w Elblągu.

Kierunek Ostróda

Pytania skierowaliśmy również do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. Jak się okazuje, pacjenci z COVID, potrzebujący pomocy chirurga, czy ortopedy mogą szukać jej w szpitalu... w Ostródzie.

- Pacjenci ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem Sars-Cov-2 i dodatkowym uszczerbkiem i potrzebą pomocy ze strony chirurga czy ortopedy według Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego powinni być zaopatrzeni w Szpitalu w Ostródzie. W Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu pacjentów z negatywnym wynikiem w kierunku COVID-19 leczymy w oddziałach: urazowo-ortopedycznym, chirurgii dziecięcej i psychiatrii. Pozostała część szpitala przeznaczona jest decyzją 7/2020 z dnia 02.11.2020 r. wojewody warmińsko-mazurskiego do leczenia pacjentów z wirusem Sars Cov-2 - poinformowała nas Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego

To nie jedyna droga

Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu potwierdza, że oddziały chirurgii dla pacjentów z COVID są w szpitalach w Ostródzie i Kętrzynie, jednak, jak wyjaśnia, nie jest to jedyna droga uzyskania pomocy medycznej.

- Oddziały chirurgii dla pacjentów z COVID-19 znajdują w szpitalach w Ostródzie i Kętrzynie, a informacja ta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Warmińsko -Mazurskiego OW NFZ w Olsztynie w wykazie podmiotów udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. To nie jedyna droga uzyskania pomocy w takiej sytuacji. Pacjent po uzgodnieniu telefonicznym może udać się do najbliższego SOR-u lub izby przyjęć, która posiada chirurgię. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy pacjentów do kontaktu z naszymi konsultantami Telefonicznej Informacji Pacjenta - 800 190 590. Infolinia jest całodobowa i działa 7 dni w tygodniu – informuje Magdalena Mil.