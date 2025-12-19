Policja skontroluje WORD-y w regionie

Marszałek Województwa oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podpisali porozumienie o współpracy, dotyczące prowadzenia wspólnych kontroli w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu, a także w nowo powstającym ośrodku zamiejscowym w Ełku.

Dokument precyzuje sposób prowadzenia wspólnych kontroli realizowanych przez wyznaczonych pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz funkcjonariuszy Policji na terenie WORD-ów.

– Podpisane porozumienie to ważny krok w kierunku dalszego podnoszenia standardów bezpieczeństwa i rzetelności egzaminów na prawo jazdy w naszym regionie – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Jasno określone zasady współpracy z Policją pozwolą na sprawne i skuteczne kontrole, a tym samym wzmocnią zaufanie mieszkańców do systemu egzaminowania kierowców.

Zakres kontroli obejmuje m.in. zatrzymywanie pojazdów egzaminacyjnych, weryfikację danych egzaminatorów oraz osób egzaminowanych, sprawdzenie stanu technicznego pojazdów wykorzystywanych podczas egzaminów, a także kontrolę trzeźwości egzaminatorów i kandydatów na kierowców, realizowaną przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

- Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa i wszystkim nam zależy na tym, żeby jakość kształcenia oraz egzaminowania kierowców zdobywających nowe uprawnienia była jak najwyższa – mówi insp. Mirosław Elszkowski, komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. - Nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że kierowcy swoje uprawnienia uzyskują w odpowiednich warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Podpisanie tego porozumienia jest aktualizacją i potwierdzeniem wieloletniej współpracy Policji i Urzędu Marszałkowskiego właśnie na tym polu oraz wyraźnym sygnałem, że będzie ona kontynuowana.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego będą natomiast odpowiadać za weryfikację dokumentacji egzaminacyjnej, w tym arkuszy przebiegu egzaminu praktycznego oraz legitymacji egzaminatorów. Porozumienie ma na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisów ustawowych, tak aby wspólne działania kontrolne były prowadzone w sposób jednolity, skuteczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.