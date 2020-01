Policjanci podsumowali weekend

W miniony weekend policjanci interweniowali 154 razy. 22 osoby przewieziono do wytrzeźwienia, zatrzymano trzy osoby poszukiwane. Policjanci z drogówki skontrolowali 727 kierowców. Spośród nich dwóch było nietrzeźwych. Miało miejsce 18 kolizji. Nie było wypadków.

W miniony weekend wylegitymowano 322 osób i odbyły się 154 interwencje. Policjanci zatrzymali trzy osoby poszukiwane. Funkcjonariusze z drogówki zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców. Niechlubny rekordzista to 39-latek z Elbląga. Miał ponad 3,7 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany w Elblągu przy ulicy Bema. Prowadził osobowego opla i spowodował kolizję. Okazało się, że nie posiada prawa jazdy. Drugi z kierujących został zatrzymany przez mieszkańca Gronowa Górnego. 39-latek kierował ciężarowym citroenem. Na miejsce został wezwany patrol. Badanie wykazało 2,8 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Obydwaj kierujący odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności