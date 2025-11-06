Poseł Śliwka obrońcą Zbigniewa Ziobry

W czwartek i piątek w Sejmie będą się ważyć losy wniosku o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz zgody Sejmu na postawienie mu zarzutów i ewentualnego aresztowania. Jak się okazuje, obrońcą Ziobry, który nadal przebywa w Budapeszcie, został elbląski poseł Andrzej Śliwka.

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze, jako byłemu ministrowi sprawiedliwości, zarzuty o to, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań przestępczych. Zdaniem prokuratury Ziobro miał wydawać swoim współpracownikom polecenia łamania prawa, które miały polegać m.in. na przyznawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości nieuprawnionym podmiotom czy ingerowaniu w przygotowywanie ofert konkursowych.

Nad wnioskiem debatuje dzisiaj komisja regulaminowa Sejmu,, jeszcze dzisiaj wieczorem ma się zająć nim Sejm, a w piątek po południu ma się odbyć blok głosowań w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła Ziobry.

Zbigniew Ziobro nie stawił się na posiedzeniu komisji. Nadal przebywa w Budapeszcie, gdzie zwołał konferencję prasową, wpuszczając na nią tylko dziennikarzy z mediów proPiS-owskich i twierdząc, że to co się obecnie dzieje w jego sprawie to „zemsta Donalda Tuska”.

– Można powiedzieć, że pewien paradoks sprawił, że znalazłem się w Budapeszcie za sprawą zaplanowanej przez organizatorów dużej konferencji praworządności w kontekście Unii Europejskiej. Właśnie wtedy, kiedy mówiliśmy o praworządności, dowiedziałem się, że jest w stosunku do mnie kierowany wniosek o uchylenie immunitetu, który wskazuje, że Donald Tusk jest konsekwentny w swoich zapowiedziach. Postanowił instrumentalnie wykorzystywać i prawo, i prokuraturę, by rozprawić się z opozycją – stwierdził Zbigniew Ziobro.

Obrońcą Ziobry na posiedzeniu komisji regulaminowej Sejmu został elbląski poseł Andrzej Śliwka, który jest radcą prawnym. Poseł Śliwka próbował już na samym początku zakończyć posiedzenie komisji, jego wniosek formalny został odrzucony przez większość, którą ma w komisji rządząca koalicja. W wystąpieniu na komisji jako obrońca posła Ziobry Andrzej Śliwka twierdził, że wniosek prokuratury jest umotywowany politycznie.

Komisja regulaminowa opowiedziała się ostatecznie za uchyleniem immunitetu posłowi Ziobrze, o godz. 23.30 wnioskiem ma się zająć Sejm.