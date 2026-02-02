UWAGA!

----

Pożar w centrum handlowym

 Elbląg, Pożar w centrum handlowym
fot. Anna Dembińska

Dziś (2 lutego) strażacy zostali wezwani do pożaru w jednym ze sklepów przy ul. Królewieckiej. Na miejscu okazało się, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały wezwane do pożaru jednego ze sklepów w centrum handlowym przy ul. Królewieckiej chwilę po godz. 10. Na miejsce zdarzenia udały się zastępy z JRG 1 oraz JRG 2, policja oraz pogotowie energetyczne.

- Zostaliśmy wezwani do pożaru w sklepie Rossmann. Okazało się, że nad kasetonami doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Cztery osoby ewakuowały się przed naszym przybyciem, nikt nie potrzebował pomocy. Ugasiliśmy pożar, przewietrzyliśmy pomieszczenia i sprawdzamy przyległe sklepy - mówił dowodzący akcją strażak.

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Pożar w centrum handlowym
Pożar w centrum handlowym
Pożar w centrum handlowym
Pożar w centrum handlowym

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 