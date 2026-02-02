Pożar w centrum handlowym

Dziś (2 lutego) strażacy zostali wezwani do pożaru w jednym ze sklepów przy ul. Królewieckiej. Na miejscu okazało się, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały wezwane do pożaru jednego ze sklepów w centrum handlowym przy ul. Królewieckiej chwilę po godz. 10. Na miejsce zdarzenia udały się zastępy z JRG 1 oraz JRG 2, policja oraz pogotowie energetyczne.