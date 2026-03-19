Kto zawiezie Elblążan pociągiem do Trójmiasta?

W postępowaniu przetargowym wygrała trójmiejska Szybka Kolej Miejska. Przegrany – Polregio - odwołało się od decyzji zarządu województwa pomorskiego. Nowy lub stary przewoźnik usługi ma świadczyć od 13 grudnia 2026 r.

Do tej pory połączenia kolejowe na trasie Elbląg – Trójmiasto realizowała spółka Polregio. Podróżny miał do wyboru jeszcze Intercity, dla których odcinek Elbląg – Malbork - Trójmiasto był fragmentem większej trasy. To się może zmienić.

W grudniu ubiegłego roku województwo pomorskie ogłosiło duży przetarg na obsługę połączeń kolejowych. Jednym z elementów jest obsługa połączeń na zelektryfikowanych liniach na trasie z Gdyni do Elbląga. W tym samym pakiecie były też trasy Gdynia – Iława, Gdynia – Laskowice Pomorskie i Słupsk – Ustka. Przewoźnik wybrany w przetargu ma przewozić pasażerów od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r.

Wpłynęły dwie oferty: Polregio swoje usługi wyceniło na 595 mln zł, PKP SKM w Trójmieście – 439 mln zł. Kilka dni temu zarząd województwa wybrał ofertę SKM-ki jako bardziej korzystną. To jednak nie koniec perturbacji związanych z wyborem nowego przewoźnika.

Od decyzji komisji przetargowej odwołało się Polregio, które zanegowało wyliczoną przez rywala wartość oferty. Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone, to odrzucony przewoźnik będzie mógł odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej.

Na trasie Elbląg – Gdynia będą obowiązywały ceny biletów obowiązujące w Taryfie Pomorskiej.