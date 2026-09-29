Pożar w placówce przy Mazurskiej. Ewakuacja wychowanków i pracowników

Dzisiaj około godz. 8 doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń w placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Mazurskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wychowankowie i personel zostali ewakuowani.

- Na miejscu pracują służby, sytuacja jest opanowana. Na czas zarządzonej ewakuacji wszyscy wychowankowie zostali zakwaterowani w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Chrobrego 4. Urząd Miejski zapewnił wychowankom tymczasowe dodatkowe łóżka. Wychowankowie wrócą do placówki macierzystej, jak tylko będzie zgoda służb – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Jak informuje elbląska policja, w jednym z pokoi, zajmowanym przez trójkę wychowanków, doszło do zapalenia się nieznanej substancji.

- W chwili zdarzenia pomieszczenie było puste. Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Z ośrodka ewakuowano około 30 osób. Trwa sprawdzanie, co było przyczyną pożaru - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Na co dzień w placówkach przy ul. Mazurskiej przebywa 40 dzieci w wieku od 5 do 19 lat.