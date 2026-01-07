Pożar w Wikrowie

Na miejsce zdarzenia przybyła straż pożarna, policja, pogotowie energetyczne oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Do działań zadysponowano cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej z JRG nr 1, a także zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jegłownika. Kobieta która znajdowała się w budynku wyszła z niego o własnych siłach.

- Przed godz. 12 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku. W pierwszej fazie była mowa o budynku gospodarczym, jednak po przyjeździe na miejsce okazało się, że jest to budynek częściowo mieszkalny. W bardzo bliskiej odległości znajdował się sąsiedni budynek mieszkalny. Zastępy, które przybyły na miejsce, zastały w pełni rozwinięty pożar budynku mieszkalnego. Dodatkowo płomienie częściowo przechodziły już na drugi budynek mieszkalny. Nasze działania polegały na podaniu prądów wody w natarciu, a także prądów wody w obronie na budynek sąsiedni. Na miejscu pracowało około 25 strażaków - relacjonował st. kpt. Mateusz Norek, zastępca komendanta miejskiego PSP w Elblągu.