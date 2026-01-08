UWAGA!

----

Mniej śluzowań na przekopie

 Elbląg, Budowa przekopu w 2021 roku.
Budowa przekopu w 2021 roku. Fot. Marek Lewandowski

- W 2025 roku przez kanał i śluzę na Mierzei Wiślanej prześluzowano ponad 1,3 tys. jednostek – podaje m. in. wp.pl. To przede wszystkim zasługa ruchu turystycznego. Jednocześnie to najmniej śluzowań od 2023 (przypomnijmy, że przekop otwarto 17 września 2022 roku).

Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, przekazała, że w 2025 roku przez przeprawę prześluzowanych zostało 1340 jednostek: 1037 rekreacyjnych, 7 rybackich, 187 państwowych, 90 jednostek komercyjnych bez ładunku i 19 jednostek komercyjnych z ładunkiem.

Jeśli chodzi o jednostki pod obcymi banderami, było ich 33. Liczby wyglądają następująco: 17, przypłynęło z Niemiec, 4 ze Szwecji, 3 z USA, 2 z Łotwy, 2 z Holandii i po jednej z Austrii, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Belize.

- Jak podkreślono, miniony rok upłynął pod znakiem ruchu turystycznego i żeglugi rekreacyjnej. Kanał Żeglugowy, otwarty 17 września 2022 r., jest częścią drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym – przypomina wp.pl.

Jak podaje m. in. rmf24.pl:

- W całym 2024 roku przez kanał przepłynęło 1909 statków i żaglówek, z czego aż 1427 w okresie od maja do sierpnia. W 2023 roku kapitanat portu Nowy Świat odnotował obecność 1589 jednostek, a w sezonie letnim - 978 jachtów i statków.

Więcej na wp.pl


A moim zdaniem...

  • motorówka wie więcej on pewnie tam był i wiele zrobił pogadajcie z nim on ciało narodu; )
  • PiS niestety spartaczył tą wspaniałą inwestycje która miała być kurą znoszącą przysłowiowe złote jaja, bo ci ludzie niczego porządnie zrobić nigdy nie umieli a tylko grabić do siebie. Wierzę że rządy 13 października z naszym premierem Panem Donaldem Tuskiem naprawią tę zaniedbania dla pożytku naszego regionu.
    1
    1
    TeofilSkorupa(2026-01-08)
