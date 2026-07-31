Praca czeka w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, elektromechanik/elektryk, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, mechanik samochodów osobowych, młodszy monter/monter, monter instalacji klimatyzacyjnych, pracownik gospodarczy–ślusarz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator traka taśmowego, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik lakiernika meblowego, pracownik produkcji-pomocnik trakowego, stolarz-frezer frontów, stolarz, szlifierz frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: brukarz/pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, konserwator budowlany, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, inspektor ds. kontroli oświatowych placówek niepublicznych, księgowa/wy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), młodszy asystent, pracownik socjalny, psycholog, specjalista ds. BHP, starszy referent ds. zamówień;

PEDAGOGICZNEJ: adiunkt/adiunktka uczelni, dyrektor żłobka, logopeda, nauczyciel, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, profesor/profesorka uczelni, wychowawca, wykładowca uczelni;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, konstruktor odzieży, opiekun medyczny, opiekun/ka PCK, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca, sprzedawca na dziale mięsnym, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca/handlowiec;

INNE: kierowca kat. B, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, osoba sprzątająca, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

kasjer-sprzedawca, konserwator, operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik gospodarczy-sprzątanie terenów zewnętrznych, salowa;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg. Zapraszamy również do śledzenia kampanii informacyjnej EURES pod hasłem: „Europejskie Dni Pracy – 15 lat łączenia talentów i pracodawców w Europie” #EuropeanJobDays na stronie internetowej https://europeanjobdays.eu/pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA

W dniu 05.08.2026 r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Elblągu przy ul. Rawskiej 3 odbędzie się spotkanie z pracodawcą – firmą ROCKFIN.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z działalnością firmy Rockfin, dowiedzieć się jakie możliwości zatrudnienia i rozwoju oferuje pracodawca.

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu do kontaktu z doradcą ds. zatrudnienia, sala nr 1 na parterze urzędu.

Zapisy na spotkanie trwają do 04.08.2026r.