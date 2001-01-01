Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromonter, elektryk maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryk- elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik- elektronik, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy- wulkanizator, monter-spawacz pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, ślusarz-spawacz, wulkanizator, monter linii kablowych w telekomunikacji;

BUDOWLANEJ: brukarz, pomocnik brukarza, murarz, operator koparki/koparko ładowarki, robotnik drogowy;

STOLARSKIEJ: frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, operator traków taśmowych, pilarz piły panelowej, stolarz meblowy, szlifierz meblowy, tapicer, tapicer meblowy, technolog-produkcja mebli;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, asystent sędziego, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, księgowa/wy, młodszy specjalista w biurze inwestycji, opiekun medyczny, pielęgniarka, pomoc dentystyczna, pracownik biurowy, psycholog, referent ds. finansowo-administracyjnych, starszy inspektor ds. bhp, inspektor ds. kontroli, mistrz/ st. Mistrz projektowania, budowy i utrzymania, specjalista/ ka do spraw promocji i komunikacji, specjalista/ podinspektor ds. prowadzenia i obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, specjalista/ka do spraw promocji i komunikacji;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, prowadzący zajęcia z programowania, logopeda;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, handlowiec-menager, kucharz, sprzedawca, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca w sklepie z odzieżą, szwaczka;

INNE: bosman-konserwator obiektu, kierowca kat. C+E, kierowca kat. C, kierowca kat. B, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik do wycinki zadrzewienia z prawem jazdy kat. B, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik fizyczny- pomocniczy, pracownik reklamy-monter, pracownik utrzymania czystości, woźna;