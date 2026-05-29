Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, elektromechanik-elektryk, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter-spawacz, monter urządzeń przemysłowych/konstrukcji/rurociągów, pomocnik mechanika warsztatowego, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator piły panelowej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: brukarz-pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, kierownik budowy, monter instalacji sanitarnych, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, murarz, pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany-murarz, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, kierownik/kierowniczka działu sprzedaży i promocji, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, księgowa/wy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), organizator społeczności lokalnej, osoba do prowadzenia sekretariatu, specjalista/podinspektor ds. kontroli dróg i utrzymania infrastruktury drogowej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, zootechnik oceny;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: barman-kelner, fryzjer/ka, kierownik kuchni i stołówki, kierownik sklepu, kucharz, opiekun/ka PCK, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca pieczywa, zastępca kierownika sklepu;

INNE: kierowca kat. B, kaletnik, konserwator, konstruktor odzieży, krawcowa/krawiec, młodszy/a listonosz/ka, monter reklam, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, operator maszyn pralniczych i prasowalniczych, operator traka taśmowego, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik gospodarczy, pracownik gospodarczy-ślusarz, pracownik obsługi sprzątającej, pracownik produkcji/pomocnik trakowego, rzeźnik-wykrawacz;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

asystent kas samoobsługowych, pracownik kompletacji zamówień, pracownik fizyczny (z uprawnieniami UDT na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, neurologopeda/logopeda/terapeuta;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

sprzedawca, pracownik biurowy działu części;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy:

pomoc administracyjna, specjalista sprzedaży internetowej, sprzedawca, pomocniczy robotnik drogowy;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Termin naboru wniosków: od 10.06.2026 r. do 19.06.2026 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.