Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do przejrzenia ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, elektromechanik/elektryk, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, mechanik samochodowy, monter instalacji klimatyzacyjnych, monter urządzeń przemysłowych /konstrukcji/rurociągów, monter-spawacz, pracownik gospodarczy–ślusarz, ślusarz-spawacz, pomocnik mechanika warsztatowego, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator piły panelowej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik lakiernika meblowego, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: brukarz/pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, inżynier budowy, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik hydraulika/montera, pracownik budowlany, pracownik budowlany-murarz, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, inspektor/główny specjalista ds. finansowo-księgowych, kierownik działu badań i rozwoju, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, księgowa/wy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), neurologopeda/ logopeda/ terapeuta, organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik socjalny, specjalista/ podinspektor ds. ochrony ludności i obrony cywilnej, specjalista/ podinspektor- dyspozytor bezpieczeństwa, specjalista pracy z rodziną;

PEDAGOGICZNEJ: adiunkt/adiunktka uczelni, logopeda, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, profesor/profesorka uczelni, wychowawca, wykładowca uczelni;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, krawcowa/krawiec, krojcza/krojczy, kucharz, opiekun/ka PCK, pomoc kuchenna, sprzedawca, sprzedawca na dziale mięsnym, sprzedawca- doradca klienta;

INNE: bosman-konserwator obiektu, kierowca kat. B, młodszy/a listonosz/ka, monter reklam, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, operator maszyn pralniczych i prasowalniczych, operator traka taśmowego, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, pracownik produkcji/pomocnik trakowego;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

asystent kas samoobsługowych, kasjer-sprzedawca, pracownik fizyczny (z uprawnieniami UDT na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator składarki, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno- handlowy;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

pracownik administracyjno- biurowy, asystent 360;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy:

Sprzedawca;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

Termin naboru wniosków: od 10.06.2026 r. do 19.06.2026 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732, w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl.