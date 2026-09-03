Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik/elektryk, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, diagnosta-mechanik samochodowy, kierownik stacji diagnostycznej, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodów osobowych, młodszy monter/monter, operator maszyn CNC, operator przenośników taśmowych, pomocnik hydraulika/montera, spawacz/ monter (TIG 141), wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, magazynier (branża meblowa), montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, pilarz piły panelowej, stolarz, pomocnik lakiernika meblowego, szlifierz meblowy, technolog (produkcja mebli);

BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany- kierowca, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: inspektor technicznego utrzymania nieruchomości, koordynator kontraktów, księgowy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, podinspektor/inspektor/starszy inspektor/starszy specjalista/główny specjalista ds. finansowo-księgowych, pracownik socjalny, psycholog, referent ds. administracyjno-gospodarczych, specjalista ds. BHP, specjalista ds. przetargów i obsługi biura spółki, specjalista/podinspektor ds. opłat cywilnoprawnych, starszy inspektor ds. BHP;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk/ elektronik lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu stolarz lub specjalista w zawodzie, wychowawca;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer/fryzjerka, konstruktor odzieży, kucharz, pomoc kuchenna, opiekun medyczny, opiekun/ka PCK, sprzedawca na stacji paliw;

INNE: bosman-konserwator obiektu, kierowca kat. B, konserwator, kierowca-magazynier, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, operator traka taśmowego, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, pracownik produkcji-pomocnik trakowego, tragarz;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): konserwator/pracownik techniczno-gospodarczy, konserwator, operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, operator wtryskarki, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik utrzymania czystości;

Oferty staży dla osób bezrobotnych realizowane z EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)" #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU: robotnik do pracy lekkiej;

Oferty staży dla osób bezrobotnych realizowane ze środków Rezerwy Funduszu Pracy:

ogrodnik, sprzedawca, pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka), pomoc administracyjna;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg. Zapraszamy również do śledzenia kampanii informacyjnej EURES pod hasłem: „Europejskie Dni Pracy – 15 lat łączenia talentów i pracodawców w Europie” #EuropeanJobDays na stronie internetowej https://europeanjobdays.eu/pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW NA STAŻ DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA - REZERWA FUNDUSZU PRACY (NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

Termin naboru wniosków - od 27.08.2026 r. do wyczerpania środków

Druki wniosków o organizację staży są dostępne w siedzibie urzędu pracy w Elblągu, (pok. 104 - I piętro) oraz na stronie internetowej – www.elblag.praca.gov.pl

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby do kontaktu: Adam Marcinkiewicz, tel. 55 237 67 58, Wioletta Sitniewska, tel. 55 237 67 16

WNIOSKÓW NA STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 50+- REZERWA FUNDUSZU PRACY (NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY)

Termin naboru wniosków - od 27.08.2026 r. do wyczerpania środków

Druki wniosków o organizację staży są dostępne w siedzibie urzędu pracy w Elblągu, (pok. 104 - I piętro) oraz na stronie internetowej – www.elblag.praca.gov.pl

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby do kontaktu: Adam Marcinkiewicz, tel. 55 237 67 58, Wioletta Sitniewska, tel. 55 237 67 16