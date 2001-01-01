Promocja na festiwalu

Film promocyjny „Echa legendy – Elbląg" został zakwalifikowany do udziału w 13. Finisterra Portugal Film Art & Tourism Festival. To jedno z ważniejszych międzynarodowych wydarzeń poświęconych filmom turystycznym i artystycznym.

Produkcja zrealizowana przez Tomasza Walczaka jako jedyny film z Polski znalazła się w oficjalnej selekcji konkursowej i powalczy o nagrodę podczas festiwalu, który odbędzie się w dniach 5–7 listopada 2025 roku w portugalskiej miejscowości Sines, położonej ok. 1,5 godziny jazdy od Lizbony. Uroczysta gala wręczenia nagród zaplanowana jest na 7 listopada.

Film „Echa legendy – Elbląg", zaprezentowany po raz pierwszy pod koniec sierpnia 2025 roku, to dynamiczna opowieść o poszukiwaniu ukrytego skarbu, który staje się pretekstem do pokazania piękna i historii Elbląga. Widzowie przemierzają z główną bohaterką śladami legendy, odwiedzając m.in. Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Galerię EL oraz inne kluczowe punkty na mapie Elbląga i regionu.

Produkcja wyróżnia się zastosowaniem nowoczesnych technik filmowych, takich jak timelapse i hyperlapse, co nadaje jej wyjątkową dynamikę i atrakcyjność wizualną. Film ma szansę zdobyć prestiżowe wyróżnienie, reprezentując Polskę i Elbląg na arenie międzynarodowej.