Przed nami drugi tydzień ferii, sprawdź atrakcje

Drugi tydzień Ferii z MOSiR-em to ostatnia okazja, by wyciągnąć z zimowej przerwy jak najwięcej ruchu. Lodowisko, tor łyżwiarski, hala, basen i Bażantarnia tworzą plan, który pozwala aktywnie domknąć ferie – bez nudy i siedzenia w domu.

Ślizgawki i zajęcia ruchowe

Od poniedziałku do czwartku dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych ślizgawek na lodowisku Helena przy ul. Karowej. Wejścia odbywać się będą o godzinach 12:00 i 13:10, a każdej sesji towarzyszyć będą gry i zabawy na tafli. W piątek zaplanowano muzyczne zakończenie ferii – jedną, półtoragodzinną ślizgawkę z oprawą muzyczną i animacjami na lodzie. Dodatkowo w sali fitness odbywać się będą zajęcia Zumba Kids w poniedziałek o godzinie 10:30 oraz ćwiczenia na trampolinach w środę o 10:30.

90 minut jazdy na świeżym powietrzu

Od poniedziałku do piątku o godzinie 14:30 Tor Kalbar zaprasza na bezpłatne sesje jazdy na łyżwach trwające aż 90 minut. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć aktywność fizyczną z przebywaniem na świeżym powietrzu w zimowej scenerii.

Zarówno na lodowisku Helena, jak i na torze Kalbar funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia jednej pary łyżew wynosi 10 zł. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obu obiektów po wcześniejszej rezerwacji oraz po opłaceniu ślizgawki.

Sporty zespołowe i turniej

W drugim tygodniu ferii Hala Sportowo-Widowiskowa zaprasza na zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów elbląskich klubów. W godzinach od 10:00 do 15:30 odbywać się będą treningi z tenisa stołowego, judo, piłki nożnej i siatkówki. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele EKS Mlexer, UKS Olimpia Judo, MMKS Concordia Elbląg oraz Energa MKS Truso. W piątek zaplanowano turniej tenisa stołowego, który podsumuje dwa tygodnie ferii z rakietką.

Basen i strzelnica

W Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej od poniedziałku do piątku odbywać się będą zajęcia rekreacyjne w wodzie dla dzieci i młodzieży. Wejścia zaplanowano na godzinę 10:00 dla klas II–IV oraz 11:00 dla klas V–VIII. Uzupełnieniem programu będą zajęcia strzeleckie na strzelnicy Klubu Sportowego Orzeł, prowadzone pod okiem instruktora. Spotkania zaplanowano na poniedziałek i czwartek o godzinie 12:00.

Finał ferii w terenie

Zwieńczeniem Ferii z MOSiR-em będzie plenerowe spotkanie w Bażantarni. W niedzielę, 1 lutego, o godzinie 10:00 na polanie z wiatami odbędą się zajęcia survivalowe prowadzone przez żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Braniewa. Uczestnicy poznają podstawy radzenia sobie w terenie, a wspólne ognisko będzie okazją do integracji i symbolicznego zakończenia ferii.

Wszystkie atrakcje w ramach ferii z MOSiR-em są bezpłatne.