Przeprowadzka w prezencie na urodziny

Budynek przy ulicy Saperów 14F stał się dziś (16 września) oficjalnie nową siedzibą Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Pomieszczenia, które kiedyś były salami lekcyjnymi III LO zyskały teraz nową funkcję i wygląd. Cała inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych. Zobacz zdjęcia.

- Dzisiejsza relokacja to nie tylko zmiana miejsca, to też zmiana możliwości i szansa na dalszy rozwój, na kontynuowanie szerokich usług bibliotecznych w ładnych, nowoczesnych przestrzeniach – mówiła Elżbieta Mieczkowska, dyrektorka W-M Biblioteki Pedagogicznej. – Jest to prezent na 75-lecie funkcjonowania naszej instytucji.

Przedstawiciele placówki i samorządu uroczyście uderzyli w dzwon, zapraszając uczestników uroczystości do obejrzenia wnętrza budynku. Remont trwał półtora roku, ale decyzja o przeprowadzce zapadła już cztery lata temu.

- To była decyzja poprzedniego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego – tłumaczył Tomasz Szuszkiewicz, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Budynek został przejęty od samorządu elbląskiego na zasadzie porozumienia. Wtedy, w 2022 roku, ustalono, że będą ulokowane tu te dwie instytucje.

Obecnie w całym trzypiętrowym gmachu zatrudnionych jest około 55 osób, w tym 40 pracowników W-MODN i 15 pracowników biblioteki.

Remont opustoszałego na kilka lat budynku pochłonął mnóstwo czasu i pracy. Założono nowe instalacje, wyremontowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono strop i izolację oraz naprawiono część podjazdu dla samochodów. Zamontowano również zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych.

- Pracownicy musieli przygotować do transportu 60 tysięcy zbiorów, rozłożyć je na półki, włączyć się w przygotowanie tej przestrzeni – wspominała dyrektor Mieczkowska.

Do użytku oddano również podziemia w budynku, które pełnią funkcję bibliotecznych magazynów.

Jedyne zastrzeżenia może budzić sam dojazd do placówki, Wewnętrzna droga jest pełnia wybojów i dziur.

- Sukcesywnie będziemy się starać, aby ta przestrzeń została zagospodarowana. Chcemy podejść do tego kompleksowo i etapowo – zapewniał obecny na uroczystości wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal.

Bibliotekę w nowej lokalizacji można odwiedzać w poniedziałki i wtorki w godz. 9-18, od środy do piątku – w godz. 9-15. Jest też czynna w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 9-15. W-MODN pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.