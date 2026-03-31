UWAGA!

----

Czy zniknie parkingowy koszmar Parku Wodnego Dolinka

 Elbląg, Parkowanie na trawnikach przy Parku Wodnym Dolinka
Parkowanie na trawnikach przy Parku Wodnym Dolinka, fot. Anna Dembińska

Latem ubiegłego roku dwukrotnie gościł na naszych łamach temat parkowania aut na trawnikach i chodnikach przez osoby korzystające z Parku Wodnego Dolinka. Przy dobrej pogodzie nowy basen cieszył się ogromną popularnością, brakowało jednak miejsc dla samochodów. Sytuację poprawić ma nowy parking, którego budowę zapowiadają urzędnicy.

Popularność nowego obiektu miała też swoją ciemną stronę, która dawała znać o sobie jeszcze przed bramkami wejściowymi do parku wodnego: na parkingu i w jego okolicach.

Od początku otwarcia tzw. wizytówki Elbląga w dni upalne z powodu braku miejsc parkingowych notorycznie są rozjeżdżane trawniki, chodniki i wjazdy na dzielnice naprzeciwko. W piątek dzwoniłem na Straż Miejską w sprawie zaistniałej sytuacji i usłyszałem, że jest znana służbom, lecz nie do opanowania, a strażnicy już skończyli pracę. Na marginesie dodam tylko, że rozbawione dzieci potrafią wybiec na jezdnię w trakcie, gdy rodzice chowają bagaż do auta. Nadmienię, że jak wcześniej bardzo często drogówka stała obok, to teraz ślad po niej zaginał. Czy to nie jest przykaz z góry, żeby unikać tego miejsca, bo to przecież wizytówka miasta? – pisali wówczas do nas Czytelnicy.

Tą sprawą zajmowaliśmy się dwukrotnie. W tym sezonie sytuację ma poprawić budowa nowego parkingu przed Parkiem Wodnym Dolinka. Urzędnicy zapewniają, że zabezpieczone przed wjazdem będą trawniki przy basenie.

- Przed nadchodzącym sezonem letnim planowana jest budowa dodatkowego parkingu przy Parku Wodnym Dolinka, który zapewni około 100 nowych miejsc postojowych dla użytkowników obiektu. Jednocześnie w celu ograniczenia przypadków nieprawidłowego parkowania pracownicy MOSiR będą zabezpieczali tereny zielone przyległe do parkingu, tak aby uniemożliwić wjazd i postój pojazdów w tych miejscach – informuje Joanna Urbaniak, kierownik Referatu Zespołu Prasowego w Biurze Prezydenta Miasta

Urzędnicy zapowiadają też współpracę ze służbami w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa w rejonie obiektu.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Podobno pan Konfitura z Samochodozza wybiera sie tam w tym roku.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    4
    Jarząbek(2026-03-31)
  • No cóż dobrobyt w pełni... po dwa, trzy samochody w rodzinach i ciężkie siądzki mają ludzie. A swoją drogą elbląska, ,sypialnia, ,nie jest przygotowana na taką metamorfozę... Górą są dupeloperzy i brak rozwoju infrastruktury liniowej. Zabytkowe tramwaje i matrix komunikacji miejskiej dodaje, ,uroku, ,życiu w mieście. No i chamstwo ośmielone karolkowym wrzaskiem się szerzy. Popatrzcie na swoich sąsiadów, szanujcie ludzi nie zależnie od wieku i statusu urzędniczego, dbajcie o zieleń, cisze i czystość... także po pieskach!
  • A na zdjęci samochód straży miejskiej sam stoi na trawniku i wlepia mandaty innym za stanie na trawniku... logiczne..
  • moze dodatkowe autobusy?
  • Przeciez jeszcze kilka lat temu parking przy CRW Dolinka był darmowy, Podobnie było ze strefa saun, gdzie placac ok 20 zl za wejscie na obiekt mozna bylo skorzystac z sauny. Niestety ludzie z KO, PSL ktorych cechuje pazernosc, nieudolnosc i pogarda dla ludzi wprowadzili dodatkowe oplaty za parking oraz za strefe saun i tak jadac do crw Dolinka Zapłacimy przynajmniej 1 zl za parking, 20 zl za wejscie na obiekt i 22 zl za korzystanie z saun co za pojedyncza wycieczke za osobe dorosla wychodzi przynajmniej 43 zł. Tam gdzie KO tam drozyzna i łupienie obywateli.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    4
    Polexit(2026-03-31)
