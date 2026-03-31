Czy zniknie parkingowy koszmar Parku Wodnego Dolinka

Latem ubiegłego roku dwukrotnie gościł na naszych łamach temat parkowania aut na trawnikach i chodnikach przez osoby korzystające z Parku Wodnego Dolinka. Przy dobrej pogodzie nowy basen cieszył się ogromną popularnością, brakowało jednak miejsc dla samochodów. Sytuację poprawić ma nowy parking, którego budowę zapowiadają urzędnicy.

Popularność nowego obiektu miała też swoją ciemną stronę, która dawała znać o sobie jeszcze przed bramkami wejściowymi do parku wodnego: na parkingu i w jego okolicach.

Od początku otwarcia tzw. wizytówki Elbląga w dni upalne z powodu braku miejsc parkingowych notorycznie są rozjeżdżane trawniki, chodniki i wjazdy na dzielnice naprzeciwko. W piątek dzwoniłem na Straż Miejską w sprawie zaistniałej sytuacji i usłyszałem, że jest znana służbom, lecz nie do opanowania, a strażnicy już skończyli pracę. Na marginesie dodam tylko, że rozbawione dzieci potrafią wybiec na jezdnię w trakcie, gdy rodzice chowają bagaż do auta. Nadmienię, że jak wcześniej bardzo często drogówka stała obok, to teraz ślad po niej zaginał. Czy to nie jest przykaz z góry, żeby unikać tego miejsca, bo to przecież wizytówka miasta? – pisali wówczas do nas Czytelnicy.

Tą sprawą zajmowaliśmy się dwukrotnie. W tym sezonie sytuację ma poprawić budowa nowego parkingu przed Parkiem Wodnym Dolinka. Urzędnicy zapewniają, że zabezpieczone przed wjazdem będą trawniki przy basenie.

- Przed nadchodzącym sezonem letnim planowana jest budowa dodatkowego parkingu przy Parku Wodnym Dolinka, który zapewni około 100 nowych miejsc postojowych dla użytkowników obiektu. Jednocześnie w celu ograniczenia przypadków nieprawidłowego parkowania pracownicy MOSiR będą zabezpieczali tereny zielone przyległe do parkingu, tak aby uniemożliwić wjazd i postój pojazdów w tych miejscach – informuje Joanna Urbaniak, kierownik Referatu Zespołu Prasowego w Biurze Prezydenta Miasta

Urzędnicy zapowiadają też współpracę ze służbami w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa w rejonie obiektu.