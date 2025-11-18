Radny: Uporządkujmy kwestię parkowania hulajnóg

- Od sześciu lat w Elblągu działają firmy zajmujące się wynajmem hulajnóg elektrycznych za pomocą aplikacji mobilnych. Niestety pojazdy te często pozostawiane są w przypadkowych miejscach, nieprzystosowanych do tego celu, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców i ład przestrzenny miasta – pisze w swojej interpelacji radny Tomasz Budziński (KO). Czy w kwestii hulajnóg coś może się zmienić?

- Konieczne jest uregulowanie statusu takich pojazdów na terenie Elbląga oraz wyznaczenie wyłącznych stref przeznaczonych do ich parkowania – twierdzi radny Budziński w interpelacji. - Coraz więcej miast decyduje się na wprowadzenie takich rozwiązań, dlatego również Elbląg powinien podjąć działania w tym kierunku – dodaje.

Proponuje zawarcie porozumień z firmami, które miałyby zobowiązać się do uiszczania corocznej opłaty na rzecz miasta w zamian za przygotowanie odpowiednich stref parkingowych.

- Przykładowo w Poznaniu utworzono w centrum miasta 270 punktów mikromobilności Hop&Go, które są oznaczone w aplikacjach operatorów hulajnóg. System uniemożliwia pozostawienie pojazdu poza wyznaczonymi miejscami – tłumaczy Tomasz Budziński.

- Informuję, że od wiosny 2025 roku trwa już dialog z dwoma lokalnymi operatorami (Dott i Bolt) i miasto jest już w posiadaniu map wskazujących najbardziej popularne miejsca parkowania tych urządzeń. W przypadku dysponowania odpowiednimi środkami budżetowymi planowane jest oznakowanie tych miejsc za pomocą znaków poziomych – odpowiada na interpelację prezydent Michał Missan.

Prezydent podkreśla jednocześnie, że zgodnie z ustawą w przypadku braku takich miejsc dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, szerokość chodnika nie może być mniejsza niż 1,5 m i nie może być utrudniony ruch pieszych.