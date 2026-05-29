Prezydent Michał Missan – zgodnie z ustawowym terminem, przekazał dziś przewodniczącej Rady Miejskiej Grażynie Kluge Raport o stanie Miasta za rok 2025. Jak wynika z raportu, w ubiegłym roku wskazanych do zrealizowania przez prezydenta były ogółem 633 zadania z wszystkich obszarów życia. Na 1036 stronach przedstawiono stan ich realizacji.

Zwiększenie objętości raportu wynika z faktu, iż po raz pierwszy został on opublikowany w formacie zapewniającym dostępność cyfrową, w szczególności dla osób korzystających z technologii wspomagających, zgodnie z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z zasadami WCAG 2.1.

Dokument przedstawia sytuację naszego miasta i pracę samorządu w minionym roku, uwzględniając wszystkie ważne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Raport zawiera również, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, informację o działalności prezydenta, jako organu wykonawczego naszego samorządu w oparciu o realizację przyjętych przez Radę Miejską w Elblągu dziesięciu strategii, trzech polityk, 23 programów oraz 247 uchwał.

– Do najważniejszych inwestycji minionego roku bez wątpienia zaliczyć należy zakończenie budowy kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. Park Wodny Dolinka stał się hitem ubiegłego lata. Rozpoczęliśmy także kolejny etap zmian w komunikacji miejskiej. Ruszyły prace związane z modernizacją torowisk oraz podpisana została umowa na zakup dziesięciu nowoczesnych, klimatyzowanych tramwajów. Koniec 2025 roku przyniósł również dobre informacje związane z dalszym rozwojem elbląskiego portu. Komisja Europejska dała zielone światło na wykorzystanie funduszy unijnych na inwestycje portowe i okołoportowe. Ich wartość wyniesie ok. 200 mln złotych. To efekt bardzo dobrej współpracy z Parlamentem Europejskim, Rządem, władzami województwa, czy samorządowcami z regionu. Dzięki niej Elbląg stał się również ważnym ośrodkiem subregionalnym, czego dowodem jest powstanie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego – podkreśla prezydent Michał Missan w słowie wstępnym dokumentu. – W minionym roku nie brakowało również trudnych sytuacji, z których wyciągaliśmy wnioski na przyszłość. Sytuacja geopolityczna, pożary infrastruktury miejskiej, czy realne zagrożenia powodziowe spowodowały, że wiele działań i środków finansowych skierowanych było na wzmocnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa Elblążanek i Elblążan. Nasz samorząd został jednym z liderów w województwie pod względem wykorzystania środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na ten cel wydatkowaliśmy ponad 9 mln złotych. Działania te będą kontynuowane w tym roku.

Ubiegły rok to również wiele nowych inicjatyw kulturalnych, sportowych, czy promocyjnych.

– Jak wielokrotnie podkreślam, praca w samorządzie to gra zespołowa. Przedstawione w raporcie działania są efektem ciężkiej pracy całej sfery samorządowej – radnych, urzędników i pracowników jednostek podległych. Za tę pracę i zaangażowanie wszystkim serdecznie dziękuję – zaznacza prezydent.

Raport dostępny jest na stronie: