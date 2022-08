Relikwie błogosławionego prymasa Wyszyńskiego w elbląskim hospicjum

30 sierpnia w Hospicjum Elbląskim odbyła się niezwykła uroczystość - w obecności księdza biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego, do kaplicy p.w. św. Jana Pawła II wprowadzone zostały relikwie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Mszy św. przewodniczył ks. dr Jacek Jezierski, biskup elbląski. W uroczystości udział wzięli również: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, pracownicy oraz pacjenci hospicjum.

O możliwość pozyskania relikwii błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego dyrektor Wiesława Pokropska zwróciła się do Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego ze szczególnych powodów. Przede wszystkim jest spokrewniona z prymasem - matka z domu Wyszyńska, była stryjeczną siostrą kard. Stefana Wyszyńskiego. Pani dyrektor zadbała więc o to, aby kult błogosławionego Stefana w kaplicy hospicyjnej był żywy. Od 2008 roku modliliśmy się o beatyfikację Kardynała 28 dnia każdego miesiąca. Modlitwy z powyższą intencją kontynuowane były do czasu beatyfikacji, aktualnie modlimy się w intencji kanonizacji (28 dnia każdego miesiąca).

Dodatkowo pani dyrektor przekazała świadectwo uzdrowienia ks. Jana Sindrewicza, który był pierwszym dyrektorem i kapelanem Hospicjum Elbląskiego. W czasie trwania procesu beatyfikacyjnego od 20.02.2017 r., czyli dnia zachorowania ks. Jana, do końca 2017 r. odbywały się modlitwy i msze św. za wstawiennictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, o uzdrowienie ks. Jana. Znając historię choroby ks. Jana uważamy, że wydarzył się cud. Ks. Jan doznał bowiem ciężkiego zawału serca, z uszkodzeniem przegrody serca, a następstwem były liczne poważne powikłania. Był trzykrotnie operowany i trzykrotnie znajdował się na granicy życia i śmierci. Dzisiaj ks. Jan żyje, funkcjonuje normalnie, jest rezydentem w parafii św. Józefa w Pasłęku, nadal służąc panu Bogu i ludziom.

Dyrektor Hospicjum Elbląskiego dr Wiesława Pokropska w roku 2018 udała się z tym świadectwem do kardynała Kazimierza Nycza, który potwierdził niezwykłość działania łaski Bożej w przypadku ks. Jana. Tym właśnie świadectwem umotywowaliśmy pragnienie pozyskania relikwii błogosławionego Stefana w naszej kaplicy, w której codziennie sprawowana jest msza św. i znajduje się w niej na stałe Najświętszy Sakrament.