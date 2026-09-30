Rozmawiali o zmianach na Krakusa

„Głos na Krakusa” – pod tym hasłem odbyło się we wtorek (29 września) spotkanie z mieszkańcami w sprawie możliwości wykorzystania potencjału stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Krakusa, który miasto ma zmodernizować.

Przypomnijmy, że wizualizacja obiektu po modernizacji po raz pierwszy została zaprezentowana podczas Gali Sportu w marcu tego roku. Obecnie opracowana jest już dokumentacja projektowa stadionu, a miasto szuka możliwych źródeł dofinansowana inwestycji.

- Prawdopodobnie będą to środki unijne, być może w połączeniu z krajowymi. Jesteśmy obecnie na etapie analizy kryteriów, czy jesteśmy w stanie złożyć projekt, który będzie miał szansę powodzenia – mówi Joanna Marchlewska z Departamentu Strategii i Rozwoju UM w Elblągu.

Projekt inwestycji zakłada powstanie nowoczesnego stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego, wyposażonego m.in. w bieżnię prostą i okólną, rów z wodą do biegu z przeszkodami oraz pełnowymiarową płytę boiska trawiastego. Na jej terenie znajdą się wszystkie niezbędne urządzenia lekkoatletyczne – skocznie, rzutnie oraz infrastruktura umożliwiająca organizację zawodów ogólnopolskich. Boisko wewnętrzne zostanie dostosowane do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej dla III ligi.

- Troszkę ubolewam, że nie jest to obiekt ośmiotorowy, nie będziemy mogli rozgrywać na przykład zawodów typu mistrzostwa Polski, bo w tej samej konkurencji biega się na ośmiu torach. Obawiam się, że Polski Związek Lekkiej Atletyki może nie wyrazić zgody na organizację mistrzostw. Natomiast możemy organizować mistrzostwa Polski w biegach długich, na przykład na 10 km. Cieszę się niezmiernie, że będziemy mieli taki obiekt. Jak dla mnie to o 30 lat za późno – mówi Czesław Nagy, wieloletni trener lekkiej atletyki.

Wizualizacja inwestycji, fot. Anna Dembińska

Dodajmy, że w ramach inwestycji przewidziano również budowę zadaszonej trybuny na 570 miejsc, montaż tablic wyników oraz systemu elektronicznego pomiaru czasu. Stadion zostanie wyposażony w nowoczesne oświetlenie i monitoring, a także kompleksowe zaplecze dla zawodników i kibiców, w tym parkingi, strefy rozgrzewkowe oraz zewnętrzne toalety. Przyszły kompleks będzie funkcjonował pod nazwą Stadion Krakusa, którą mieszkańcy wybrali w drodze głosowania. Realizacja inwestycji to perspektywa dwóch lat. Dokumentację inwestycji sporządziła na zlecenie miasta firma AKINT, kosztowała 287,4 tys. zł.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim osoby związane z lokalnym sportem - trenerzy: Czesław Drewek, Janusz Nowak, Tomasz Gadaj, Stanisław Pernal, Stanisław Szczepański, urzędnicy miejscy oraz młodzież szkolna.