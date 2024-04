Rozpoczął się Griffin Shock 24

Około 5000 żołnierzy z 8 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego bierze udział w Griffin Shock 24 (GRSK24), które jest częścią ćwiczenia Saber Strike 24 (SBS24). W niedzielę, 14 kwietnia, zastępca dowódcy natowskiej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, gen. bryg. Jan Štěpánek, przejął kontrolę operacyjną nad 2 Pułkiem Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych.

W niedzielę, 14 kwietnia, na poligonie w Bemowie Piskim odbyła się ceremonia przekazania dowodzenia. Podczas uroczystości zastępca dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód gen. bryg. Jan Štěpánek przejął kontrolę operacyjną nad 2 Pułkiem Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych, dowodzonym przez płk. Roberta S. McChrystala. Oficjalne przekazanie 2 pułku w podporządkowanie natowskiego dowództwa rozpoczęło ćwiczenie pk. Griffin Shock 24 (GRSK24). GRSK 24 jest częścią ćwiczenia Saber Strike 24, które obejmuje przemieszczenie jednostek sojuszniczych do Polski i na Litwę, wykonanie zadań taktycznych i ogniowych na obiektach poligonowych w obu krajach oraz powrót do macierzystych garnizonów. Przemieszczenie wojsk Sojuszu, wzmocnienie, przez Stany Zjednoczone jako państwo ramowe, stacjonującej w Polsce grupy bojowej NATO oraz zwiększenie jej wielkości z batalionu do brygady jest realizacją inicjatyw odstraszania Sojuszu Północnoatlantyckiego, które zapadły na szczycie NATO w Madrycie w 2022 roku.

fot. Gianna Sulger, U.S. 22nd Mobile Public Affairs Detachment

Griffin Shock 24 to już kolejne ćwiczenie pod tym kryptonimem. Pierwsze z nich odbyło się w zeszłym roku również na obiektach szkoleniowych Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu. Wtedy to, po raz pierwszy, 2 Pułk Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych został podporządkowany pod dowódcę wielonarodowej dywizji. Podczas GRSK24 jego uczestnicy realizować będą zadania taktyczno – ogniowe doskonaląc interoperacyjność oraz demonstrując jednomyślność i wiarygodność członków Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas realizacji postanowień na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

W skład jednostek amerykańskich zaangażowanych w ćwiczenie wchodzą: V Korpus, stacjonujący w Polsce i w Fort Knox w Stanach Zjednoczonych; 3 Dywizja Piechoty stacjoonująca w Fort Stewart w Stanach Zjednoczonych; 2 Pułk Kawalerii stacjonujący w Vilseck w Niemczech; the 5th Battalion, 4 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej stacjonujący, w Ansbach w Niemczech oraz 12 Brygada Lotnictwa Bojowego również stacjonująca w Ansbach. Ogółem, w ćwiczeniu bierze udział około 5000 żołnierzy z 8 krajów: Chorwacji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych.