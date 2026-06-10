Senat za metropolią z Elblągiem

Na środowym posiedzeniu Senat przyjął ustawę o związku metropolitalnym województwa pomorskiego w wersji, która umożliwia dołączenie do tej instytucji Elblągowi. Od podpisu prezydenta Karola Nawrockiego zależy teraz, czy nowe przepisy wejdą w życie.

Dyskusja na temat przepisów ustawy trwała w Senacie kilka godzin. Na posiedzeniu senator PiS Anna Bogucka złożyła szereg poprawek, które m.in. ograniczały terytorium związku metropolitalnego tylko do województwa pomorskiego, wprowadzały zasadę podwójnej większości w głosowaniu na forum związku, wprowadzały 5-letnią kadencję zarządu związku. Wszystkie te poprawki zostały odrzucone przez senatorów rządzącej koalicji najpierw na posiedzeniu połączonych komisji samorządy terytorialnego i komisji infrastruktury, a następnie na posiedzeniu plenarnym.

Wcześniej głos m.in. w sprawie Elbląga i zachowania możliwości przynależności naszego miasta do tego związku zabrał senator KO Jerzy Wcisła.

- Można być w obszarze metropolitalnym, będąc i miastem pomorskim, i np. warmińsko-mazurskim. Bo warunkiem działania związków metropolitalnych jest istnienie realnych więzi funkcjonalnych. Dlatego też próby ograniczenia pomorskiego związku metropolitarnego – a takie próby były tu podjęte, mam nadzieję, że nie będą kontynuowane – do granic jednego województwa nie mają żadnego uzasadnienia. Dotyczyły one w tym przypadku, na tym etapie, konkretnego miasta, tj. Elbląga, który z Pomorzem i Gdańskiem łączą bardzo liczne więzy, i historyczne, i obecne – mówił Jerzy Wcisła. - Problemy Elbląga – mówię o Elblągu, bo właśnie Elbląg tu reprezentuję – są skutkiem wadliwie przeprowadzonej reformy w 1999 r. Ta wadliwość nie polega tylko na tym, że Elbląg został włączony do Warmii i Mazur, lecz także na tym, że sztucznie podzielono niepodzielne subregiony. Województwo elbląskie zostało podzielone w ten sposób, że Elbląg i Braniewo zostały przyłączone do Warmii i Mazur, a Kwidzyn, Malbork, Sztum, Nowy Dwór – do województwa pomorskiego. Przy okazji podzielono niepodzielne Żuławy i niepodzielną strefę Zalewu Wiślanego. W ten sposób pozbawiono też Elbląg jego naturalnego subregionu, co stało się główną przyczyną degradacji miasta. Elbląg jest dzisiaj najbardziej wyludniającym się miastem na Warmii i Mazurach. Po tej reformie stracił 20 tysięcy mieszkańców i traci nadal. Utworzenie związku metropolitalnego obejmującego Elbląg jest szansą na naprawienie tego błędu sprzed blisko 30 lat bez majstrowania przy granicach województw. Dlatego jako ustawodawca nie możemy ograniczać samorządom możliwości włączenia się w obszary metropolitalne. One same najlepiej ocenią, czy im się to opłaca i czy im na tym zależy – mówił senator.

Jerzy Wcisła przytaczał liczby z analiz władz Elbląga, które mają być dowodem na silne związki funkcjonalne naszego miasta z Trójmiastem. Codziennie do pracy w Gdańsku dojeżdża 6 tysięcy ludzi, w Gdańsku leczy się około 8 tysięcy Elblążan, a studiuje - 1,5 tysiąca.

Przypomnijmy, że niedawno Rada Miejska (a więc zarówno radni KO jak i PiS) jednogłośnie przyjęła uchwałę popierającą dążenia Elbląga do włączenia w przyszłości w struktury związku metropolitalnego Pomorza. Apel wysłano m.in. do parlamentu i Kancelarii Prezydenta RP.

Po przyjęciu ustawy przez Senat trafi ona do prezydenta Karola Nawrockiego. Od jego podpisu zależy, czy wejdzie w życie. Na decyzję prezydent ma 21 dni od dnia jej przedstawienia mu przez parlament.