Sezon turystyczny 2026 w Elblągu

Już od 1 maja zapraszamy mieszkańców i gości do korzystania z odświeżonej i jeszcze bardziej dostępnej Informacji Turystycznej. Po raz pierwszy w tegorocznym sezonie na odwiedzających czekać będą aż trzy punkty obsługi - w Ratuszu Staromiejskim, Bramie Targowej oraz na pokładzie statku Jantar.

Nowe punkty zyskały spójny, estetyczny i przyjazny charakter, dzięki czemu tworzą nowoczesną wizytówkę miasta oraz miejsca, do których chce się zajrzeć. To przestrzenie zaprojektowane tak, by zachęcały zarówno turystów, jak i mieszkańców do odwiedzin, odkrywania Elbląga i korzystania z bogatej oferty miasta.

Punkt Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim będzie funkcjonował od 1 maja. Dodatkowe lokalizacje - w Bramie Targowej oraz na statku Jantar - zostaną uruchomione od 6 maja. Punkt Informacji Turystycznej w Bramie Targowej otwarty będzie od 6 maja z powodu trwających w niej atrakcji podczas Majówki Starówki z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich.

W sezonie turystycznym punkty Informacji Turystycznej będą funkcjonowały według następującego harmonogramu:

Ratusz Staromiejski (od 1 maja)

poniedziałek–piątek: 9:00–20:00

soboty, niedziele i święta: 9:00–17:00

Brama Targowa (od 6 maja)

maj, czerwiec, wrzesień: codziennie 10:00–19:00

lipiec–sierpień: codziennie 10:00–21:00

Punkt na statku Jantar (od 6 maja, maj–wrzesień)

codziennie: 10:00–17:00

Biuro Informacji Turystycznej pełni rolę centrum informacji i promocji Elbląga i subregionu. Dla odwiedzających dostępne są bezpłatne materiały informacyjne. Goście mogą także otrzymać pamiątkową pocztówkę oraz skorzystać z okolicznościowej pieczątki. W punkcie w Ratuszu Staromiejskim można dodatkowo nabyć wyjątkowe pamiątki z Elbląga, które pozwolą na dłużej zachować wspomnienia z wizyty.

Biuro Informacji Turystycznej mieszczące się w Ratuszu Staromiejskim pełni również rolę miejsca promującego lokalną kulturę i dziedzictwo. W przygotowanych gablotach prezentowana jest oferta miejskich instytucji.