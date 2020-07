Siwa z osiedla (Opowieści z lasu, odc. 228)

W nawiązaniu do nazwy, charakteryzuje się stalowoszarym upierzeniem. Zakłada gniazda, jednak nie w pojedynkę, tylko w stadzie i robi to tam, gdzie jest odpowiednia liczba drzew i ryb. Tytułowe "osiedle" dzisiejszych bohaterów Opowieści z lasu nazywamy czaplińcem. O jakim ptaku mowa?

Oczywiście o czapli siwej, o której możemy dowiedzieć się co nieco m. in. z portalu ekologia.pl. Strona podaje, że tego ptaka nie lubią szczególnie wędkarze i hodowcy ryb, bo zwyczajnie gustuje ona w mieszkańcach stawów, choć nie pogardzi też przekąską w postaci królika, zająca, myszy czy... innego ptaka. Na osiedle czapli strach się więc zapuszczać.

"Jej długa szyja ma bardzo dobrze rozbudowany układ mięśniowy oraz stawy, które zapewniają jej elastyczność oraz giętkość. Bez wątpienia to bardzo ważna cecha umożliwiająca polowanie na szybkie, zwinne, a także chowające się pośród zarośli ofiary oraz te skrywające swoje oblicze pod taflą wody. A polowanie na ryby to naprawdę trudne zadanie, które wymaga połączenia ze sobą kilku cech: szybkości, dobrego wzorku, cierpliwości. Tego czapli nie brakuje" – pisze Kacper Kowalczyk na ekologia.pl. Autor zaznacza, że czapla siwa jest tylko częściowo chronionym zwierzęciem. Jej drapieżna natura godzi w interesy ludzi, stąd choćby hodowcy ryb mogą uzyskać zezwolenie na strzelanie do niej.

Wspomnieliśmy już ogólnie o upierzeniu tego ptaka, ale jego wyglądowi wypada poświęcić jeszcze kilka słów. Jej upierzenie jest "białawe na brzuchu, lotki są ciemne, a na głowie widać czarną brew, która w okresie godowym przechodzi w tyle głowy w dwa długie, ozdobne pióra. W locie rozpoznaje się ją po wygiętej esowato szyi i długich, wystających poza ogon, nogach" – podaje ekologia.pl.

Gdzie możemy spotkać czaplę siwą? Ta sama strona podaje, że ptak występuje w Europie, Azji (poza północną częścią) i lokalnie w Afryce. Możemy też dowiedzieć się, że "między pisklętami z jednego lęgu jest kilkudniowa różnica wieku (samica składa jaja co 2-4 dni) i starsze traktują młodsze rodzeństwo brutalnie i zdarza się, że je zadziobują". Jak widać, życie "na osiedlu" do łatwych nie należy...

Według Encyklopedii Leśnej, czapla siwa "w okresie IV-V składa 4-5 jaj, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 25-26 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku".

W Polsce według szacunków jest 9-10 tys. par tego ptaka. Warto dodać, że część osobników zimuje w kraju.

- Najbliższe i najbardziej znane osiedle czapli siwej znajduje się w rezerwacie Kąty Rybackie, które dzielą one z kormoranami – zaznacza Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Warto dodać, że to jedna z największych kolonii czapli siwej w Polsce.