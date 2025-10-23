Zmarł Zdzisław Dubiella

Nie żyje dr Zdzisław Dubiella, założyciel i profesor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, poseł na Sejm I kadencji, były radny miejski w Elblągu. Miał 87 lat.

Dr Zdzisław Dubiella urodził się w 1938 roku. W 1960 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1960 do 1970 pracował jako nauczyciel w szkołach średnich. W latach 1970–1981 i 1989–1996 był asystentem i adiunktem w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie (przemianowanej na Politechnikę Koszalińską). Od 1995 do 2000 pełnił funkcję rektora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, później zajmował to stanowisko w Elbląskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Od 2001 był prorektorem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, następnie został wybrany na rektora tej uczelni.

W latach 1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji. Od 1994 do 1998 zasiadał w radzie miasta Koszalina, następnie w Radzie Miejskiej w Elblągu. W 2013 ponownie wybrany do rady Elbląga z listy Prawa i Sprawiedliwości, utrzymał mandat również w 2014 r., jednak zrezygnował z niego w trakcie kadencji.

W 2017 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W 2021 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.