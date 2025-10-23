UWAGA!

----

Zmarł Zdzisław Dubiella

 Elbląg, Zmarł Zdzisław Dubiella
(fot. archiwum portEl.pl)

Nie żyje dr Zdzisław Dubiella, założyciel i profesor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, poseł na Sejm I kadencji, były radny miejski w Elblągu. Miał 87 lat.

Dr Zdzisław Dubiella urodził się w 1938 roku. W 1960 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1960 do 1970 pracował jako nauczyciel w szkołach średnich. W latach 1970–1981 i 1989–1996 był asystentem i adiunktem w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie (przemianowanej na Politechnikę Koszalińską). Od 1995 do 2000 pełnił funkcję rektora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, później zajmował to stanowisko w Elbląskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Od 2001 był prorektorem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, następnie został wybrany na rektora tej uczelni.
       W latach 1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji. Od 1994 do 1998 zasiadał w radzie miasta Koszalina, następnie w Radzie Miejskiej w Elblągu. W 2013 ponownie wybrany do rady Elbląga z listy Prawa i Sprawiedliwości, utrzymał mandat również w 2014 r., jednak zrezygnował z niego w trakcie kadencji.

W 2017 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W 2021 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

oprac. RG

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 