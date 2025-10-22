Kolizja na skrzyżowaniu

Do kolizji doszło przed godz. 16. Na miejsce zdarzenia przybyła straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

26-letnia kobieta poruszająca się toyotą al. Odrodzenia w stronę Mazurskiej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 28-letniemu kierującemu toyotą, który jechał ulicą Mazurską w kierunku Rubna. W jednym z aut podróżowały dzieci, na szczęście nic im się nie stało. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem - relacjonował policjant z wydziału ruchu drogowego KMP Elbląg