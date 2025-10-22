UWAGA!

Kolizja na skrzyżowaniu

 Elbląg, Kolizja na skrzyżowaniu
fot. Anna Dembińska

Dziś (22 października) na skrzyżowaniu ul. Mazurskiej z al. Odrodzenia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zobacz zdjęcia.

Do kolizji doszło przed godz. 16. Na miejsce zdarzenia przybyła straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

26-letnia kobieta poruszająca się toyotą al. Odrodzenia w stronę Mazurskiej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 28-letniemu kierującemu toyotą, który jechał ulicą Mazurską w kierunku Rubna. W jednym z aut podróżowały dzieci, na szczęście nic im się nie stało. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem - relacjonował policjant z wydziału ruchu drogowego KMP Elbląg

Kolizja na skrzyżowaniu
  • A wystarczy patrzeć tam w LEWO i nie wjechać na pałę... Ludzie, wy macie zdrowe oczy?
  • Nikomu noc się nie stało, a dwa wozy strażackie, radiowozy i 3 karetki jeśli dobrze widziałem. Mniej było jak John McClane skończył biegać po lotnisku w Szklanej Pułapce 2.
