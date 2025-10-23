Będą pieniądze na budowę komendy policji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ujęło Elbląg wśród ponad 80 miejscowości, gdzie powstaną nowe komendy policji. Pieniądze mają pochodzić z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029. Nowa siedziba elbląskich policjantów przy ul. Lotniczej ma kosztować 148 mln zł.

O inwestycjach w infrastrukturę służb mundurowych poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W budżecie Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-29 zaplanowano 13 miliardów złotych, a największym jego beneficjentem ma być policja.

- Policja otrzyma 7,3 mld zł, na inwestycje trafią ponad 4 mld zł. Te środki pozwolą na wybudowanie ponad 80 nowych komend oraz przebudowę i gruntowną modernizację ponad 60 obiektów. Policja otrzyma też nową flotę o łącznej wartości 950 mln zł, składającą się z niemal 2 tys. samochodów osobowych i blisko 200 terenowych, a także 50 pojazdów specjalistycznych. Na nowoczesną broń, drony, sprzęt ochronny trafi kolejne 500 mln zł. Kluczowym obszarem będzie cyfryzacja, modernizacja systemów informatycznych i łączności, na co rząd przeznacza 1,4 mld zł – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Michał Missan, prezydent Elbląga, poinformował w mediach społecznościowych, że środki z tego programu trafią także do naszego miasta na budowę nowej Komendy Miejskiej Policji. Chodzi o kwotę 148 mln złotych.

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy nowej komendy mówi się co najmniej od 2017 roku. W 2019 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało na ten cel dwuhektarową działkę przy ul. Lotniczej. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, która jest inwestorem, ma gotowy projekt i pozwolenie na budowę, ale nie miała – mimo wielu obietnic – funduszy na ten cel. Inwestycja miała ruszyć w 2023 roku, do dzisiaj nic się w tej sprawie nie dzieje.

Z informacji przekazanej przez prezydenta Missana wynika, że na budowę nowej siedziby policjantów w Elblągu z ministerialnego programu trafi 148 mln złotych.

- W 2023 roku zostały przygotowane "Programy inwestycji", dotyczące budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu oraz nowej siedziby posterunku policji w Tolkmicku. Opracowane programy inwestycji następnie przesłano do zatwierdzenia do Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji. W wyniku podjętych decyzji zadania te zostały ujęte w planach inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na lata 2026-2029 – mówił portElowi jeszcze w w grudniu 2024 roku podkom. Tomasz Markowski, rzecznik prasowy KWP w Olsztynie.

Przypomnijmy, że wg projektu nowa Komenda Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz pomieszczenia techniczno-magazynowego. Łączna planowana powierzchnia użytkowa wynosi ok. 3,8 tys. metrów kw., a kubatura – 38,5 tys. metrów sześciennych.